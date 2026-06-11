Barbeiro cearense é condenado por morte de ex-companheira piauiense em Portugal

Um barbeiro cearense identificado como Gustavo Maciel foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado contra sua ex-companheira, a piauiense Iranilce Oliveira, de 26 anos. O crime foi registrado em Portugal.

“Por decisão proferida em 28 de maio de 2026, a Vara Criminal Central de Setúbal condenou um réu à pena de 20 anos de prisão pela prática do crime de homicídio qualificado”, informou o Ministério Público de Portugal, nesta terça-feira (9).

O crime foi registrado no dia 16 de junho de 2025, na cidade de Setúbal, na barbearia em que trabalhavam e administravam, segundo o portal O Globo.

Veja também Mundo Terremoto de magnitude 6,1 registrado no Golfo do México é sentido em Cuba Mundo Israel e Irã retomam ataques após cessar-fogo e elevam tensão no Oriente Médio Mundo Avião pega fogo após pouso de emergência e deixa dois mortos na República Dominicana; vídeo

“Em síntese, o tribunal considerou comprovado que o réu, utilizando uma faca, desferiu vários golpes contra o corpo da vítima, causando lesões que acabaram por resultar em sua morte”, informou ainda o Ministério.

Os dois foram casados, mas na data do crime estavam separados. A motivação do crime seria ciúmes da vítima ter outros relacionamentos, conforme o g1.

EXPULSO DE PORTUGAL

O réu também foi condenado à pena acessória de expulsão do território português, bem como à proibição de reingresso no país.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal, com o apoio da Polícia Judiciária de Setúbal.