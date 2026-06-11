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Maranhense é encontrada morta dentro de casa no norte da Itália

Maria da Conceição Serra Santos, de 51 anos, teve o corpo encontrado pelo filho no último sábado (6).

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Pessoa sentada na beira de um meio-fio em área externa com gramado e árvores ao fundo. A pessoa veste conjunto verde, usa óculos escuros e segura uma bolsa de alça clara. Ao lado, há uma peça de roupa escura sobre o chão, e ao fundo aparece um muro de pedra e vegetação.
Legenda: Maria da Conceição Serra Santos, de 51 anos, foi encontrada morta em Brezzo di Bedero, no norte da Itália.
Foto: Reprodução/TV Mirante.

A maranhense Maria da Conceição Serra Santos, de 51 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava no último dia 6 de junho, na cidade de Brezzo di Bedero, localizada no norte da Itália. Segundo as autoridades locais, o caso é investigado como homicídio.

Maria da Conceição morava na Itália há mais de 20 anos e trabalhava como cuidadora de idosos. Junto dela também morava o filho, de 22 anos, que encontrou o corpo da mãe ao chegar em casa. A suspeita é de que a morte tenha ocorrido entre a sexta (5) e o sábado (6).

A polícia italiana isolou o imóvel para coleta de prova, enquanto a Justiça determinou a autópsia. Foram recolhidos vestígios biológicos e amostras sanguíneas, mas as circunstâncias do crime, no entanto, ainda não foram esclarecidas.

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Dificuldade do translado 

Nilson Santos, irmão de Maria da Conceição, deve organizar uma viagem à Itália para acompanhar as investigações. A previsão é de que ele chegue em São Luís nesta quinta-feira (11), segundo informações do portal g1 do Maranhão.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o homem explicou que precisa de apoio para custear o translado do corpo da irmã de volta ao Maranhão.

"A minha irmã foi assassinada na Itália, num país europeu, e eu peço ajuda de todas as autoridades do Brasil e amigos que possam ajudar a fazer o translado da minha irmã", disse ele, reforçando a falta de condições financeiras para a resolução

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