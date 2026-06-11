Maranhense é encontrada morta dentro de casa no norte da Itália

A maranhense Maria da Conceição Serra Santos, de 51 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava no último dia 6 de junho, na cidade de Brezzo di Bedero, localizada no norte da Itália. Segundo as autoridades locais, o caso é investigado como homicídio.

Maria da Conceição morava na Itália há mais de 20 anos e trabalhava como cuidadora de idosos. Junto dela também morava o filho, de 22 anos, que encontrou o corpo da mãe ao chegar em casa. A suspeita é de que a morte tenha ocorrido entre a sexta (5) e o sábado (6).

A polícia italiana isolou o imóvel para coleta de prova, enquanto a Justiça determinou a autópsia. Foram recolhidos vestígios biológicos e amostras sanguíneas, mas as circunstâncias do crime, no entanto, ainda não foram esclarecidas.

Veja também Mundo Israel e Irã retomam ataques após cessar-fogo e elevam tensão no Oriente Médio Mundo Terremoto de magnitude 6,1 registrado no Golfo do México é sentido em Cuba

A família de Maria da Conceição vive no Maranhão e aguarda os exames para novas informações sobre a investigação. O caso segue sendo acompanhado pelo Consulado-Geral do Brasil na Itália.

Dificuldade do translado

Nilson Santos, irmão de Maria da Conceição, deve organizar uma viagem à Itália para acompanhar as investigações. A previsão é de que ele chegue em São Luís nesta quinta-feira (11), segundo informações do portal g1 do Maranhão.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o homem explicou que precisa de apoio para custear o translado do corpo da irmã de volta ao Maranhão.

"A minha irmã foi assassinada na Itália, num país europeu, e eu peço ajuda de todas as autoridades do Brasil e amigos que possam ajudar a fazer o translado da minha irmã", disse ele, reforçando a falta de condições financeiras para a resolução.