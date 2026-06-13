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Trump afirma que acordo de paz com Irã deve ser assinado neste domingo (14)

Segundo presidente norte-americano, o Estreiro de Ormuz deve ser reaberto imediatamente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:38)
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Pessoa em ambiente institucional, usando terno escuro e gravata azul, sentada e gesticulando com as mãos abertas enquanto fala. Ao fundo, outras pessoas em trajes formais e bandeiras posicionadas atrás, com foco principal na pessoa em primeiro plano.
Legenda: Trump havia desmentido acordo, mas confirmou possível encerramento do conflito nas redes sociais.
Foto: KEN CEDENO / AFP.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo de paz entre o país norte-americano e o Irã deve ser assinado neste domingo (14). Segundo ele, o Estreito de Ormuz será reaberto logo após a assinatura.

Em publicação na rede Truth Social, o presidente alegou que o acordo estabelecerá o fim do conflito no Oriente Médio, além de impedir o Irã de ter uma arma nuclear. 

"Esperamos trabalhar em conjunto com Irã e todo o Oriente Médio no futuro", escreveu Trump, afirmando também que qualquer resíduo nuclear deve ser enterrado e destruído.

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A informação sobre o fim do conflito também foi confirmada pelo primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, explicando que o acordo de paz deve selar, de fato, o fim do conflito. "Estamos mais perto da paz do que nunca", escreveu no X, antigo Twitter.

Entretanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, não deu detalhes exatos sobre a data de assinatura. "Teremos que esperar para ver a data exata da assinatura do memorando de entendimento, embora não deva ser amanhã".

Na próxima semana, completou Sharif, o Paquistão também aguarda negociações de nível técnico.

"Gostaríamos de agradecer aos Estados Unidos da América e à República Islâmica do Irã por seu compromisso contínuo durante as negociações e estendemos nosso sincero agradecimento aos nossos irmãos na região por seu apoio. Estamos confiantes de que este acordo de paz histórico formará uma base sólida para uma paz duradoura", publicou ele. 

Sem detalhes confirmados

O novo acordo ainda não teve os detalhes específicos divulgados. Porém, de acordo com a CNN, alguns detalhes já são previstos, como um novo cessar-fogo de 60 dias em 'todas as frentes', incluindo o Líbano, assim como a abertura imediata do Estreito de Ormuz.

Na manhã da última sexta, Trump afirmou que os detalhes do acordo divulgados pela imprensa são falsos e criticou o Irã por passar informações.

Horas depois, no entanto, repostou uma mensagem do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abás Araqchi, falando sobre o acordo de paz.

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