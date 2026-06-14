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Queda de aeronave nos Estados Unidos mata 12 pessoas

Ocupantes eram 11 paraquedistas e o piloto; o fato ocorreu nas proximidades do Aeroporto Memorial de Butler, no Missouri.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Avião monomotor modelo Pacific Aerospace 750XL branco sobrevoando campo verde.
Legenda: Avião que caiu no Missouri era um modelo Pacific Aerospace 750XL, semelhante ao da imagem.
Foto: Reprodução/Doc8643.

A queda de um avião monomotor resultou em 12 mortes já confirmadas. O acidente ocorreu neste domingo (14), em Butler, no estado do Missouri, região centro-oeste dos Estados Unidos.

As vítimas incluíam o piloto e 11 passageiros de uma equipe de paraquedismo.

Imagens da KMBC, afiliada da rede ABC, registraram destroços em um campo e em uma rodovia perto do aeroporto. O impacto ocorreu às 11h30 (horário de Brasília) e equipes de socorro atuaram para conter as chamas no local.

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O NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) apura as causas do ocorrido. O aeroporto de Butler fica a 100 quilômetros de Kansas City e recebe empresas do setor entre os meses de março e novembro.

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