Queda de aeronave nos Estados Unidos mata 12 pessoas
Ocupantes eram 11 paraquedistas e o piloto; o fato ocorreu nas proximidades do Aeroporto Memorial de Butler, no Missouri.
A queda de um avião monomotor resultou em 12 mortes já confirmadas. O acidente ocorreu neste domingo (14), em Butler, no estado do Missouri, região centro-oeste dos Estados Unidos.
As vítimas incluíam o piloto e 11 passageiros de uma equipe de paraquedismo.
Imagens da KMBC, afiliada da rede ABC, registraram destroços em um campo e em uma rodovia perto do aeroporto. O impacto ocorreu às 11h30 (horário de Brasília) e equipes de socorro atuaram para conter as chamas no local.
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A aeronave era um Pacific Aerospace 750XL, fabricado em 2010, segundo registros da FAA (Federal Aviation Administration). O modelo é utilizado para atividades de paraquedismo e transporte de carga.
O NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) apura as causas do ocorrido. O aeroporto de Butler fica a 100 quilômetros de Kansas City e recebe empresas do setor entre os meses de março e novembro.