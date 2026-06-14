Forças armadas do Reino Unido interceptam petroleiro de 'frota fantasma' da Rússia

As forças armadas do Reino Unido interceptaram um navio petroleiro da 'frota fantasma' da Rússia, neste domingo (14).

De acordo com o Governo, esta é a primeira operação do tipo liderada pelo país, com intuito de impedir que embarcações vinculadas a Moscou "burlem sanções internacionais".

A embarcação conhecida como navio Smyrtos foi abordada no Canal da Mancha por agentes da Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA, na sigla em inglês), treinados para esse tipo de operação.

O governo britânico divulgou que a interceptação aconteceu “apesar dos esforços da Rússia para contornar as sanções e continuar financiando sua guerra contra a Ucrânia”.

O QUE É A 'FROTA FANTASMA'

O navio deve ser levado agora para uma 'área de fundeio' na costa sul da Inglaterra.

A chamada 'Frota Fantasma' é composta por navios utilizados pela Rússia para transportar petróleo e outros produtos energéticos.

O principal intuito é contornar as restrições impostas por países ocidentais desde o início da guerra na Ucrânia, dificultando o rastreamento das atividades.

Em nota divulgada nas redes sociais, as autoridades britânicas dizem considerar que operações desse tipo afetam diretamente os recursos que sustentam a ofensiva russa na Ucrânia e reduzem a capacidade de Moscou de ameaçar a segurança da Europa e de outras regiões.