Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (15). Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio, e superior. As remunerações ofertadas podem chegar a R$ 8 mil.

Quais concursos estão com inscrições abertas no Ceará?

Concurso do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) abriu inscrições de seu novo concurso, que oferta 24 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, além da formação de um cadastro de reserva.

As remunerações iniciais serão de R$ 5.381,36 para técnico judiciário e de R$ 8.829,24 para analista judiciário.

O valor da inscrição varia de R$ 100 a R$ 130. Interessados devem se candidatar pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) até 22 de junho.

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Concurso da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abriu concurso público com 200 vagas efetivas distribuídas entre os cargos de técnico legislativo, de nível médio, e analista legislativo, que exige nível superior.

As remunerações iniciais serão de R$ 3.059,47 para técnico legislativo e de R$ 6.126,48 para analista legislativo.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 97 a R$ 137. Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Idecan até 22 de junho.

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Processo seletivo da Prefeitura de Paraipaba

A Prefeitura de Paraipaba, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas de processo seletivo com 86 vagas de nível superior para cargos na área da educação.

Essas vagas são distribuídas entre os cargos de diretor escolar e coordenador pedagógico, com salários que variam de R$ 3.200,00 a R$ 4.500,00.

As inscrições podem ser feitas até 22 de junho, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame.

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Vagas temporárias no Beach Park

O Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu 235 vagas de trabalho para a alta estação. As oportunidades são para contratação temporária, com possibilidade de efetivação, e abrangem diferentes áreas de atuação no empreendimento.

Entre os cargos disponíveis estão atendente de A&B, auxiliar de serviços gerais, instrutor de brinquedos, auxiliar de cozinha, camareiro e garçom. As vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições terminam nesta segunda-feira (15), e devem ser feitas pelo site de vagas do Beach Park.