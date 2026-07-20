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Concurso do IBGE para 1.414 vagas encerra inscrições nesta segunda-feira (20)

Salários chegam a R$ 5,2 mil.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 16:26
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Legenda: Aprovados atuarão nos Censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua.
Foto: Shutterstock/Joa Souza.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerra, nesta segunda-feira (20), as inscrições do Processo Simplificado Nº 02/2026, com 1.020 vagas para Analista Censitário e 394 para Agente Censitário de Qualidade.

Para o primeiro cargo, o salário é de R$ 5255,40; enquanto o segundo, R$ 2932,00.

As oportunidades para Agente Censitário de Qualidade poderão ser disputadas por pessoas com escolaridade de, no mínimo, Ensino Médio.

Analista Censitário é reservada para pessoas com Ensino Superior e contempla áreas como Agronomia, Economia, Ciência de Dados e outros.

>>> Edital completo aqui.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Aprovados atuarão nos Censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua.

A prova será aplicada no dia 30 de agosto deste ano.

As taxas de inscrição são: R$ 37.50 para Analista Censitário e R$ 41.76 para Agente Censitário de Qualidade. As inscrições podem ser feitas pelo site da banca organizadora, a Avalia.

Podem pedir intenção candidatos que estejam no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

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SOBRE CONTRATO

Para todas as funções, a carga horária semanal é de 40 horas, sendo 8 horas diárias. O contratado também receberá Auxílio Alimentação, no valor de R$ 1.192,00, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-escolar e férias e 13º salário proporcionais.

A previsão de duração do contrato é de até 12 meses, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda 48 meses.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  • Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa;
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais;
  • Estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
  • Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino;
  • Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data de contratação;
  • Não ser servidor da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas;
  • Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições.
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