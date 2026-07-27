Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)

O Ceará está com diversas vagas para concursos e seleções públicas abertas nesta segunda-feira (27).

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior, em Fortaleza e no interior do Estado. Os salários ofertados podem chegar a R$ 12 mil.

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Quais concursos estão com inscrições abertas no Ceará?

Dataprev

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) abriu concurso público com 212 vagas imediatas de nível superior, além de 1.823 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para graduados de áreas como Arquitetura, Administração, Tecnologia da Informação, Engenharia, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação Social, com lotação prevista em sete cidades brasileiras, incluíndo Fortaleza, no Ceará.

A remuneração inicial varia de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44, conforme o cargo. A admissão dos aprovados seguirá o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), entidade responsável pelo certame, até o dia 6 de agosto.

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Prefeitura de Baturité

A prefeitura de Baturité, no interior do Ceará, anunciou um concurso público para preenchimento de 35 vagas no corpo da Guarda Municipal. O vencimento básico é de R$ 1.621, conforme o edital.

Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora, até o dia 7 de agosto.

Para participar, é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Além das provas, será avaliada a aptidão física do candidato por meio de um teste à parte.

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Prefeitura de Forquilha

A Prefeitura de Forquilha, no interior do Ceará, está com as inscrições abertas de concurso público com 294 vagas imediatas e mais 295 vagas de cadastro de reserva.

São ofertados cargos diversos, para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 11,5 mil reais.

Interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, pelo site da Fundação Cetrede, que é a banca responsável pelo certame. As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de novembro.

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Prefeitura de Marco

A Prefeitura de Marco, no Norte do Ceará, está com concurso público aberto com 238 vagas efetivas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários chegam a R$ 12.308,33, para o cargo de médico plantonista, enquanto o maior número de oportunidades é para Profissional de Apoio Escolar (50 vagas) e Auxiliar de Serviços Gerais (38 vagas).

As inscrições seguem abertas até as 23h59 do dia 17 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

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Prefeitura de Uruburetama

A Prefeitura de Uruburetama, no interior do Ceará, mantêm aberta até o dia 10 de agosto as inscrições de seu concurso público, que oferta 278 vagas imediatas e mais cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários iniciais variam de R$ 1.621,00 a R$ 3.500,00, a depender da função escolhida.

Interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), que é a banca organizadora.

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