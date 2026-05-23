Dezenas de tiros são ouvidos perto da Casa Branca na noite deste sábado (23); duas pessoas morreram

Tiros foram ouvidos na noite de sábado (23) perto da Casa Branca, em Washington, provocando a mobilização de um grande contingente policial na região, anunciou a polícia federal (FBI). A informação é da Agence France-Presse (AFP).

Duas pessoas foram baleadas e um suspeito abatido, segundo atualização da Reuters.

“O FBI está no local e presta apoio ao Serviço Secreto, que está atuando após tiros terem sido disparados perto da Casa Branca”, escreveu o diretor do FBI, Kash Patel, no X, referindo-se ao órgão responsável pela proteção próxima da presidência e vice-presidência.

O presidente Donald Trump, que cancelou todos os seus deslocamentos neste fim de semana devido à crise com o Irã, estava na Casa Branca no momento do incidente.

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Um turista canadense, Reid Adrian, relatou à agência que estava na região quando “ouvimos entre 20 e 25 estampidos que pareciam fogos de artifício, mas eram tiros, e então todo mundo começou a correr”.

A polícia bloqueou o acesso à Casa Branca. Jornalistas que estavam no gramado norte naquele momento relataram na rede social X que receberam ordem para correr e se abrigar na sala de imprensa da Casa Branca.

A correspondente da ABC News, Selina Wang, estava gravando um vídeo para as redes sociais quando os tiros aparentemente começaram. Ela registrou o som dos disparos enquanto se jogava no chão.

*Em atualização.