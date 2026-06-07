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União Europeia veta importação de carne brasileira a partir de setembro

Comissão Europeia afirma que Brasil não comprovou que seus produtores atendem as exigências sanitárias do bloco.

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A União Europeia (UE) oficializou sua decisão de proibir a importação de carnes, tripas, peixe e mel produzidos no Brasil. O veto do bloco deve entrar em vigor a partir do próximo dia 3 de setembro.

A decisão de excluir o Brasil da lista de países autorizados a exportar esses produtos para o bloco foi anunciada há quase um mês, e confirmada em documento publicado no Diário Oficial da União Europeia, na última sexta-feira (5).

Para a Comissão Europeia, o Brasil não conseguiu comprovar que seus produtores atendem as exigências sanitárias do bloco. Em abril deste ano, o governo brasileiro proibiu parte dos antimicrobianos usados para estimular o crescimento e aumentar a produtividade animal, mas a União Europeia avaliou que ainda faltam garantias adicionais. 

Principal mercado

O bloco europeu é um dos principais mercados para as proteínas animais brasileiras, com a carne bovina estando entre as de maior valor.

Para voltar a lista dos países autorizados a vender os produtos vetados, o Brasil vai precisar comprovar que cumpre integralmente as regras europeias durante todo o ciclo de vida dos animais exportados. 

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