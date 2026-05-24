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Alpinista escala vulcão no Chile para comemorar aniversário e morre após cair de 600m

Acidente aconteceu em uma das áreas montanhosas mais desafiadoras do país.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Na imagem, selfie de uma mulher sorrindo, identificada como a alpinista Ingrid, contra um fundo totalmente escuro. Ela tem pele clara, olhos castanhos e usa batom vermelho destacado. Está equipada para o montanhismo, vestindo uma jaqueta azul de frio com capuz sobre a cabeça, uma proteção preta no pescoço e alças de uma mochila nas costas. Na cabeça, ela usa um capacete de proteção cinza claro com uma lanterna de cabeça acesa e direcionada para a frente.
Legenda: Ingrid faria 42 anos, e grupo com o qual estava não fez registro prévio para escalada.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Ingrid Daniela Vera Figueroa sonhou uma expedição para o aniversário de 42 anos. Planejou viagem, chamou amigos, arquitetou todo o plano. O desfecho dessa experiência, contudo, não é feliz.

A alpinista morreu após cair de 600 metros de altura durante escalada no vulcão Llaima, localizado no Parque Nacional Conguillío, sul do Chile.

Tudo aconteceu no último domingo (17). Conforme relatos de pessoas do grupo, Ingrid tirava fotografias durante a subida no vulcão quando deixou cair o piolet, como se chama a ferramenta utilizada em escaladas no gelo e na neve. Nisso, perdeu o equilíbrio e despencou em um barranco. 

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O acidente aconteceu em uma área íngreme da montanha, considerada uma das mais desafiadoras do país. Tão logo a queda da aniversariante aconteceu, amigos acionaram os serviços de emergência. As informações são do jornal O Globo.

O resgate, porém, foi prejudicado devido a condições climáticas adversas, com ventos fortes impedindo a aproximação de helicópteros. Apenas à noite, no mesmo dia, o corpo foi encontrado, e retirado na segunda-feira. 

A operação envolveu policiais, bombeiros, voluntários e agentes da National Forest Corporation (Conaf).

Ingrid morava em Villarrica, no Chile, era mãe de dois filhos e integrava o conselho escolar da Escola Alexander Graham Bell.

Grupo não havia se registrado para escalar vulcão

Procedimento exigido para monitoramento e segurança dos visitantes, o registro prévio obrigatório junto às autoridades com o intuito de escalar a montanha não foi realizado pelo grupo de amigos de Ingrid, de acordo com o diretor regional da Conaf, Héctor Tillería.

O gestor alertou para as temperaturas abaixo de zero registradas na região e para os riscos das trilhas de alta montanha nesta época do ano. Para ele, o acidente reacendeu o debate sobre os perigos das escaladas em vulcões turísticos. 

Há um ano, um turista argentino desapareceu por horas ao tentar subir o mesmo vulcão em condições extremas antes de ser resgatado. O caso também lembra a morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu de cerca de 600 metros durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, em junho do ano passado. 

A jovem, moradora de Niterói, ficou presa na encosta por quase quatro dias até que equipes de resgate localizassem seu corpo com auxílio de drones térmicos, em meio ao mau tempo e ao terreno de difícil acesso.

Alpinista publicou mensagem momentos antes

Segundo mais informações do jornal O Globo, Ingrid fez uma publicação nas redes sociais poucas horas antes da escalada. Nela, relata os preparativos para a subida ao vulcão. A formação natural possui mais de 3 mil metros de altitude e é um dos mais ativos do Chile.

"São três da manhã e estamos terminando de arrumar nossas mochilas para subir o Llaima. Espero que Deus me acompanhe neste dia maravilhoso, em que completo 42 anos e estou muito feliz".
Ingrid Daniela Vera
Alpinista

Ao mesmo tempo, acrescentou: "Sim, tenho algumas dúvidas sobre o que vai acontecer".

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