Juliana Marins completaria 27 anos neste domingo; irmã presta homenagens à jovem

A publicitária brasileira Juliana Marins, morta em junho durante trilha ao Monte Rinjani, na Indonésia, completaria neste domingo (24) 27 anos. Para marcar a data, familiares prestaram homenagens a ela nas redes sociais.

A irmã, Mariana Marins, disse que passou a semana revendo fotos do casamento, no qual Juliana foi madrinha, além de fazer uma dedicatória especial para a publicitária.

"Não tinha ninguém mais que poderia ter ocupado esse espaço. Apenas você. E você, do seu jeitinho, ficou super feliz tanto com o convite quanto com o casamento em si. Revi infinitas vezes as fotos do casamento, o jeito que você olhava para a gente com ar de orgulho, e senti muita paz em saber que você conseguiu estar lá", afirmou a irmã.

"A saudade de você é tanta, irmã... Espero que você esteja em paz, onde quer que esteja. Por aqui, estamos tentando seguir firmes, juntas, lembrando dos momentos que tivemos com você. E não se preocupa, estamos cuidando muito bem dos nossos velhos. Te amamos para sempre. Feliz aniversário!", completou.

Publicitária estava na Ásia há quatro meses

Juliana Marins realizava o sonho de fazer um mochilão pela Ásia. À época com 26 anos, a publicitária estava em uma trilha próximo ao vulcão do Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. No dia 20 de junho, ela se desequilibrou, caiu e ficou presa por quatro dias. Ela foi encontrada sem vida pelas equipes de resgate.

A última publicação da brasileira no Instagram foi um carrossel de imagens da sua breve passagem pela Indonésia. Foram escolhidas por ela fotos exuberantes de pôr do sol na praia, pratos típicos da região e encontros com outros viajantes. "Never try, never fly", escreveu na legenda — o que, traduzido do inglês, significa algo como: "Se nunca tentar, nunca voará".

Antes de chegar à Indonésia, Juliana havia passado por países como Filipinas, Vietnã e Tailândia. Cada etapa do mochilão — iniciado em fevereiro deste ano — era compartilhada pela brasileira nas redes sociais.