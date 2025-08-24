Diário do Nordeste
Ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf aparece em publicação de cabeleireiro de Silvio Santos

Aos 93 anos, político mostrou vitalidade em postagem de Jassa nas redes sociais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto que contém o político Paulo Maluf
Legenda: Paulo Maluf aparece sorrindo em foto compartilhada por Jassa
Foto: Instagram/Reprodução

Paulo Maluf (PP-SP), um dos principais nomes da política paulista, voltou a ser destaque na última sexta-feira (22). Em uma publicação no Instagram de Jassa, cabeleireiro famoso pelos atendimentos a personalidades como o apresentador Silvio Santos (1930-2024), o ex-governador de São Paulo aparece ao lado do profissional.

O político foi um dos clientes do Jassa Hair Studio, espaço administrado pelo cabeleireiro na capital paulista. Aos 93 anos, Paulo Maluf está fora da vida pública desde 2018, quando deixou o cargo de deputado federal, exercido por cinco mandatos, sendo quatro consecutivos.

Além do mandato na Câmara dos Deputados, Maluf foi governador de São Paulo por duas vezes, além de ser prefeito da capital paulista também por duas oportunidades. Ele ainda disputou a Presidência da República, em 1985 e 1989.

Condenação e cassação marcaram fim da vida pública de Maluf

Em 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Paulo Maluf por falsidade ideológica com fins eleitorais, devido a fraudes na prestação de contas da campanha eleitoral para deputado federal em 2010.

Ele cumpriu uma parte da pena em prisão domiciliar, mas foi cassado em 2018, já nos meses finais do quinto mandato como parlamentar em Brasília. Desde 2022 está em liberdade condicional concedida por Edson Fachin, ministro do STF, considerando principalmente o estado de saúde e a idade avançada do político.

