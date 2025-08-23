São Paulo ganha 1ª faculdade de influencers com cursos de até R$ 35 mil e 200 estúdios de gravação

Em uma área de 14 mil m² em São Paulo foi instalado um centro de formação de influenciadores e criadores de conteúdo. O local conta com mais de 200 estúdios diferentes para gravações e os cursos variam de R$ 25 mil a R$ 35 mil. As informações são do g1.

Os executivos da empresa chamam o negócio de "primeira universidade de criação de conteúdo do Brasil". A proposta da Creators Academy é oferecer formação para transformar o jeito que os influencers se portam nas redes, potencializando a atração de marcas e a comunicação.

Com investimento de R$ 40 milhões, o espaço foi idealizado pelo empresário baiano Fabio Duarte, dono de uma agência de publicidade em São Paulo. Em parceria com o grupo educacional Ânima Educação, o projeto foi formatado e o programa de cursos foi elaborado.

Cursos para influenciador digital

As aulas começaram no início de agosto e 200 alunos estão matriculados. O período de duração varia de três a seis meses, com aulas presenciais de duas a três vezes na semana.

Com a proposta de profissionalizar a relação entre marcas e influencers, as disciplinas incluem ética, responsabilidade social, direito digital, empreendedorismo e storytelling.

No espaço, médicos, dentistas, advogados, arquitetos e profissionais liberais, por exemplo, contam com aulas para atrair novos clientes pelas redes e acessar novas fontes de receitas com a atuação no meio digital.