Quem são o influencer do CV e o comparsa presos por ameaçar comerciantes na Beira-Mar, em Fortaleza

A dupla, detida na última terça-feira (19), estaria tentando monopolizar o fornecimento de água de coco e outras bebidas, na região

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
(Atualizado às 12:06)
Segurança
Foto de Paulo Henrique Pereira Alves, preso por integrar organização criminosa no Ceará. Ele estava com uma blusa branca, calça preta, cordão, segurando uma bebida e sentado
Legenda: Paulo Henrique Pereira Alves, o 'PH', se apresentava nas redes sociais como um influenciador digital, com mais de 25 mil seguidores no Instagram
Foto: Reprodução/ Instagram

Os dois homens presos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na última terça-feira (19), por suspeita de extorquir comerciantes na Beira-Mar, em Fortaleza, são apontados como as pessoas que tinham os nomes vinculados às ameaças, em um grupo do WhatsApp: 'Netão Marley' e 'PH'. Um deles se apresentava como influenciador, nas redes sociais. A dupla estaria tentando monopolizar o fornecimento de água de coco e outras bebidas, na região.

O primeiro nome é o apelido de José Geraldo de Almeida Neto, de 40 anos, detido no bairro Centro, em Fortaleza. 'Netão Marley' enviou mensagens, no grupo do WhatsApp, com ameaças aos comerciantes e referências à facção carioca Comando Vermelho (CV).

"Calma. Vai ser passado tudo aqui, mano. Galera, temos que organizar as coisas. Colocar a Galera do Havaizinho todos no GP (grupo). Calma. Fazendo a tabela toda, é muita coisa", avisou o contato identificado como 'Netão Marley', no grupo em que os comerciantes foram adicionados.

Em outra mensagem, 'Netão' ameaça os participantes do grupo: "Não será permitido a saída do grupo. Se for trocar de número, chega em mim ou no PH pra tar (sic) colocando no grupo, pois nada vai passar despercebido, beleza? Não desrespeitar as regras, viu?! Para não serem punidos".

Foto de um homem identificado como Netão Marley sendo preso e levado a uma delegacia da Polícia Civil
Legenda: O homem identificado como Netão Marley foi detido no bairro Centro, em Fortaleza, e levado à delegacia da Polícia Civil
Foto: VCrepórter

'PH' se apresentava como influenciador digital

O 'PH' que 'Netão' se refere, para a Polícia Civil, é Paulo Henrique Pereira Alves, 24, preso no bairro Praia do Futuro, na última terça (19). Ele se apresentava nas redes sociais como um influenciador digital, com mais de 25 mil seguidores no Instagram. "Parceria via direct", sugeria.

A reportagem apurou que os dois suspeitos são ligados à facção Comando Vermelho, mas não ocupavam cargos de liderança. 'PH', inclusive, costumava ir ao Rio de Janeiro - berço da organização criminosa. "Fortaleza/RJ", também tinha na biografia do Instagram do influenciador.

A reportagem não conseguiu localizar os advogados dos dois suspeitos. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

As prisões contaram com o apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). 

A dupla foi levada à sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e autuada pelo crime de integrar organização criminosa. 'PH' também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, em razão de ser preso com uma pequena quantidade de drogas. Ele já respondia por ameaça no contexto da violência doméstica e tráfico de drogas. 'Netão Marley' também tinha passagem pela Polícia por tráfico de drogas.

Policiamento reforçado

As ameaças aos comerciantes teriam ocorrido, principalmente, no último domingo (17), o que motivou o reforço do policiamento na região, nos dias seguintes.

Em nota enviada na última terça-feira (19), a SSPDS garantiu que "o policiamento da área, sob a responsabilidade do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi reforçado. A região conta também com o apoio de equipes do 8º Batalhão Policial Militar (8º BPM), da Força Tática (FT), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do motopatrulhamento".

A Secretaria da Segurança ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)".

Foto mostra um vendedor de água de coco recebendo cocos de um fornecedor, na Beira-Mar, em Fortaleza
Legenda: Criminosos estariam determinando de qual fornecedor os vendedores deveriam comprar o coco, na Beira-Mar
Foto: Thiago Gadelha

A população também pode acionar o WhatsApp de número (85) 3101-0181, "pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via 'e-denúncia', o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos".

Diário do Nordeste apurou denúncias na Beira-Mar na terça-feira (19)

Diário do Nordeste esteve na Beira-Mar, na tarde desta terça-feira (19), e tentou conversar com vendedores de água de coco e outras bebidas sobre as denúncias. Entretanto, todos os seis vendedores ouvidos informaram desconhecer as ameaças.

Em agosto de 2024, a facção Comando Vermelho já teria dado ordens a trabalhadores que atuam na Beira-Mar. Na ocasião, criminosos teriam ordenado que comerciantes fechassem os estabelecimentos, em retaliação ao Estado, pela morte de um traficante em uma ação policial. Um suspeito foi preso em flagrante, mas foi solto depois de quatro meses, em razão da Justiça Estadual ter entendido que houve "excesso de prazo na formação da culpa".

