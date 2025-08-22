Mulher de 22 anos tem reação alérgica durante tomografia com contraste e morre em Santa Catarina

Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um choque anafilático durante a realização de um exame de tomografia com contraste em Rio do Sul, Santa Catarina. As informações são do G1.

Após a reação alérgica, Leticia Paul chegou a ser intubada no Hospital Regional Alto Vale, mas não resistiu e morreu na última quarta-feira (20). O óbito ocorreu menos de 24 horas após o procedimento.

Segundo familiares de Letícia, a jovem tinha histórico de pedras nos rins e fazia o exame com rotina. Ela era formada em direito e fazia pós-graduação em Direito e Negócios Imobiliários.

Em nota, o hospital informou que todos os procedimentos são realizados com segurança. A unidade de saúde lamentou a perda e se solidarizou com a família.

"Aproveitamos para reafirmar nosso compromisso com a ética, a transparência e a segurança assistencial, destacando que todos os procedimentos são conduzidos em conformidade com os protocolos clínicos recomendados", diz o texto.