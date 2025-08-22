Professora que agrediu aluno de 4 anos com pilha de livros é presa no RS

A professora flagrada agredindo um aluno de 4 anos com uma pilha de livros foi presa preventivamente, na manhã desta sexta-feira (22), em Palmeira das Missões, no Norte do Rio Grande do Sul. As informações são da CNN.

O caso ocorreu em uma escola particular no município de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na última segunda-feira (18). A docente foi identificada como Leonice Batista dos Santos, de 49 anos.

A denúncia é tratada como maus-tratos qualificado por lesão corporal grave e pode ser tipificado como tortura, conforme a delegada Thalita Giacomiti Andriche, responsável pela investigação.

Entenda o caso

Na última segunda-feira (18), a professora foi filmada pegando uma pilha de livros e jogando-a em cima da criança na sala de aula. A ação, registrada por uma câmera de monitoramento, ocorreu na frente dos outros colegas do menino.

No vídeo, a criança chora após o ataque e a professora segue com agressões verbais. A docente ainda é vista pegando um pano e limpando a boca da vítima.

"Vem lavar tua boca", disse a professora enquanto leva a criança para fora da sala.

Veja também Ceará Criança trancada em creche no Ceará ficou rouca de tanto gritar e não quer voltar às aulas, diz mãe Rio Grande do Norte Mulher agredida pelo ex com 61 socos compartilha rotina de recuperação nas redes sociais

Segundo o pai do garoto, o menino teve pelo menos seis dentes comprometidos devido às agressões. A professora alegou que a criança caiu no banheiro para justificar os ferimentos.

Ainda conforme a família, a criança precisou colocar um aparelho ortodôntico e está tendo dificuldades para se alimentar.

Em nota, a Escola Xodó da Vovó informou que "a profissional foi imediatamente afastada, as autoridades policiais comunicadas e a família da criança está recebendo todo o apoio necessário".