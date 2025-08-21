Mulher agredida pelo ex com 61 socos compartilha rotina de recuperação nas redes sociais

Quase um mês após ser espancada com 61 socos pelo ex-namorado, num elevador em Natal (RN), Juliana Garcia compartilha nas redes sociais a rotina de recuperação após ser submetida a uma cirurgia de reconstrução facial devido às lesões.

Especialmente no Stories do Instagram, ela publica registros de como está sendo a retomada da rotina depois de ser agredida pelo antigo jogador de basquete Igor Cabral, conforme o portal Metrópoles.

O homem foi preso em flagrante após ser filmado espancando a vítima, em 26 de julho, num elevador de um condomínio no bairro Ponta Negra.

Devido ao crime, Juliana teve lesões na maçã direita do rosto, na órbita, no maxilar e na mandíbula, além de uma fratura nasal.

Para tratar o quadro, ela teve que ser submetida a uma cirurgia para reconstrução facial que durou cerca de sete horas. Nas redes sociais, a jovem mostrou como ficou o resultado depois de uma semana do procedimento.

Legenda: Juliana Garcia recebeu alta na segunda-feira (4) e seguirá sendo acompanhada pela equipe médica nos próximos meses Foto: Reprodução / Redes sociais

Segundo relatou à Folha de S. Paulo o cirurgião-dentista Kerlison Paulino, responsável pela operação, Juliana pode ter sequelas, dada a extensão das fraturas, então deve receber acompanhamento por alguns meses.

No início deste mês, ela compartilhou uma foto fazendo sessão de laserterapia pós-operatória, que, segundo ela, reduziria o edema e modularia a inflamação no rosto.

Nessa quarta-feira (20), durante uma celebração de colação de grau da UniNassau de Natal, Juliana foi homenageada.

Foto: reprodução/redes sociais

Relembre o caso

O ataque aconteceu em 26 de julho. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o ex-jogador de basquete Igor Cabral defere uma sequência de mais de 60 socos no rosto de Juliana Garcia dentro do elevador do condomínio onde ela mora, no bairro da Ponta Negra, em Natal (RN).

O segurança do condomínio, que viu as agressões dentro do equipamento, acionou a polícia. Ele está preso preventivamente, e se tornou réu por tentativa de feminicídio na quinta-feira (7). Ele alegou, em depoimento, ter tido um “surto claustrofóbico”.