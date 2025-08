Após levar 60 socos do namorado, mulher passa por cirurgia e pode ficar com sequelas

Após passar por uma cirurgia de reconstrução dos ossos da face, a mulher que foi espancada com pelo menos 60 socos do namorado no elevador de um condomínio em Natal (RN) deve ficar com sequelas. A informação foi confirmada pelo cirurgião-dentista Kerlison Paulino de Oliveira, responsável pelo procedimento realizado na última sexta-feira (1º).

"É muito provável que sim. Porque nesse tipo de situação, na maioria dos pacientes a gente consegue fazer uma união perfeita desses tecidos ósseos, e nessa situação a gente teve muitos fragmentos distantes uns dos outros mesmo com as fixações", explicou o dentista ao g1.

"Então, tivemos que utilizar placas mais rígidas, placas com perfis mais grossos, mais fortes, para que realmente tivesse uma condição mais apropriada para permanecer com o esqueleto facial de uma forma mais fixa", completou.

O principal desafio foi conseguir reestruturar os fragmentos da face, já que havia muitas fraturas. Apesar das dificuldades da cirurgia, que durou mais de sete horas, o hospital avaliou que o procedimento ocorreu "com sucesso".

A recuperação da vítima, que inclui o retorno total da fala e da mastigação, deve levar pelo menos um mês e meio. Até este sábado (2), ela permanecia internada no hospital para o pós-operatório.

Brutalidade do crime chocou juíza

O crime aconteceu no dia 26 de julho e foi registrado por câmeras de segurança do condomínio onde a vítima e o agressor, o o ex-jogador de basquete Igor Cabral, estavam. Igor foi preso em flagrante e irá responder por tentativa de feminicídio.

As imagens que retratam a violência contra a vítima chocaram e repercutiram em todo o País. Em entrevista à TV Record, a vítima afirmou que nem mesmo a juíza que realizou a audiência de custódia de Igor Cabral conseguiu ver o vídeo das câmeras de segurança até o final.

Na ocasião, Juliana disse que pretende seguir a vida longe do ex-namorado, e que está se reconstruindo aos poucos. Ela ainda alerta que os sinais ao mínimo de agressão não podem ser ignorados.

"Ele já havia me empurrado antes, já havia cometido muita violência psicológica, isso era muito constante. Em rede social, ele já chegou a me expor e a falar exatamente o contrário do que era. Ele me culpava pelas coisas que ele fazia e me tratava de uma maneira muito rude na frente de todo mundo. Isso nunca foi um segredo. Mas eu não pensava que isso poderia acontecer, um atentado contra a minha vida", detalhou Juliana.

ONDE BUSCAR AJUDA NO CEARÁ

Qualquer pessoa pode denunciar casos de violência doméstica. Caso não haja Delegacia de Defesa da Mulher no município, qualquer distrito policial deve acolher a vítima para a denúncia.

Gerais

190 – Polícia Militar

Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher

Grande Fortaleza

Casa da Mulher Brasileira

Endereço: ua Tabuleiro do Norte, S/N. Bairro Couto Fernandes, Fortaleza, Ceará.

Telefone: (85) 3108-2999

Delegacia de Defesa da Mulher (Fortaleza)

Endereço: Rua Teles de Sousa, s/n – Couto Fernandes, Fortaleza

Telefone: (85) 3108-2950

E-mail: ddmfortaleza@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Pacatuba)

Endereço: Av. Marginal Nordeste, sn – Conj. Jereissati 3, Pacatuba

Telefone: (85) 3384-5820

E-mail: ddmpacatuba@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Caucaia)

Rua Porcina Leite, 113 – Parque Soledade, Caucaia

Telefone: (85) 3101-7926

E-mail: ddmcaucaia@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Maracanaú)

Endereço: Av. Padre José Holanda do Vale, 1961 – Cagado, Maracanaú

Telefone: (85) 3371-7835

E-mail: ddmmaracanau@policiacivil.ce.gov.br

Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Ceará (Fortaleza)

Endereço: Rua Tabuleiro do Norte, s/n – Couto Fernandes, Fortaleza (dentro da Casa da Mulher Brasileira)

Telefone: (85) 3108-2986 / 98949-9090 / 98650-4003 / 99856-6820

Nudem (Caucaia)

Endereço: Rua 15 de Outubro, 1310 – Novo Pabussu, Caucaia

Telefone: (85) 3194-5068 / 3194-5069 (ligação)

Nudem (Maracanaú)

Endereço: Avenida 1, número 17 – Jereissati I, Maracanaú (Shopping Feira Center)

Telefone: (85) 3194-5067 (ligação) / 99227-4861 (ligação e WhatsApp)

Interior do Ceará

Casas da Mulher

Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte

Endereço: Av. Padre Cícero, 4501. Bairro São José

Telefone: (85) 98976-7750

Casa da Mulher Cearense de Quixadá

Endereço: R. Luiz Barbosa da Silva, s/n. Bairro Planalto Renascer

Casa da Mulher Cearense de Sobral

Endereço: Av. Monsenhor Aloísio Pinto, s/n. Bairro Cidade Gerardo Cristino

Casa da Mulher em Ibiapina

Endereço: Rua Sargento João Gomes Neto, S/N, Ibiapina

Casa da Mulher em Novo Oriente

Endereço: Avenida Francisco Rufino, 140, Centro. Novo Oriente

Casa da Mulher em Nova Russas

Endereço: Rua Leonardo Araújo, S/N, Patronato, Nova Russas

Casa da Mulher em São Benedito

Endereço: Avenida Tabajara, 425, São Benedito

Nudem

Nudem (Sobral)

Endereço: Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, s/n – Cidade Geraldo Cristino, Sobral (dentro da Casa da Mulher Cearense)

Nudem (Quixadá)

Endereço: Rua Luiz Barbosa da Sailva, esquina com Rua das Crianças – Planalto Renascer, Quixadá

Nudem Cariri (Crato)

Endereço: Rua André Cartaxo, 370 – Centro, Crato (sede da Defensoria Pública)

Telefone: (8) 3695-1750 / 3695-1751 (ligação)

Nudem Cariri (Juazeiro do Norte)

Endereço: Avenida Padre Cícero, 4501 – São José, Juazeiro do Norte (dentro da Casa da Mulher Cearense)

Telefone: (85) 98976-5941 (ligação e WhatsApp)

Delegacias

Delegacia de Defesa da Mulher (Crato)

Endereço: Rua Cel. Segundo, 216 – Centro, Crato

Telefone: (88) 3102-1250

E-mail: ddmcrato@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Iguatu)

Endereço: Av. Monsenhor Coelho – São Sebastião, Iguatu

Telefone: (88) 3581-9454

E-mail: ddmiguatu@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Icó)

Endereço: Rua Padre José Alves de , 963 – Novo Centro, Icó

Telefone: (88) 3101-7922

ddmico@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Sobral)

Endereço: Av. Lúcia Sabóia, 358 – Centro, Sobral

Telefone: (88) 3677-4282

E-mail: ddmsobral@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Quixadá)

Endereço: Rua Vicente Albano de Sousa, 2072 – Jardim Monólitos, Quixadá

Telefone: (88) 3101-7918

E-mail: ddmquixada@policiacivil.ce.gov.br

Salas Lilás

Sala Lilás – Delegacia Municipal de Jaguaruana

Endereço: Rua José Cláudio de Melo, 10 - Jaguaruana

Telefone: (88) 3418-1370

E-mail: dmjaguaruana@policiacivil.ce.gov.br

Horário: 08h – 12h I 13h – 18h

Sala Lilás em Santana do Cariri

Centro de Referência de Assistência Social Raimundo Lopes da Cruz

Endereço: Bairro Papa João Paulo II, Santana do Cariri

Sala Lilás em Viçosa do Ceará