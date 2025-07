Natural de Natal (RN), o estudante de Ciências Contábeis, ex-jogador de basquete e pai, Igor Eduardo Pereira Cabral, 29, ganhou matérias — nos principais portais de notícias do País — após agredir a namorada com mais de 60 socos em um elevador. Segundo levantamento do g1, o nome de dele consta nos registros da Liga Nacional de Basquete.

No ano de 2014, ele jogava em um time de basquete 3x3 no Rio de Janeiro que ganhou um torneio sub-18 e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanjing, na China.

Veja também Rio Grande do Norte Veja momento da prisão de homem que agrediu namorada com 60 socos Rio Grande do Norte Ex-jogador de basquete é preso por agredir namorada em elevador, em Natal

Ainda conforme o portal da TV Globo, o natalense foi federado e jogou por clubes do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, mas nunca chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira em uma competição oficial — e também não fez parte de qualquer projeto da Seleção Brasileira, segundo a Confederação Brasileira de Basquete.

Em vídeo gravado por câmera de elevador do condomínio do casal, em um elevador de um condomínio no bairro de Ponta Negra, Eduardo aparece discutindo com a namorada. Depois, ele parte para cima da mulher e passa vários segundos desferindo socos contra ela. A mulher teve múltiplas fraturas

Igor tentou justificar agressão

Em depoimento na delegacia, após o crime, Igor alegou que tem síndrome do espectro autista e claustrofobia.

Questionado pela polícia, ele disse que nunca foi preso ou processado anteriormente.

Veja momento de prisão:

A polícia encontrou boletins de ocorrência em que o nome de Igor Cabral está envolvido em brigas com outras pessoas. Em um dos casos, houve troca de agressões físicas dele com amigos em uma casa em Caicó (RN), na região Seridó potiguar.

Igor teve a prisão preventiva determinada em audiência de custódia e vai responder à Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio.