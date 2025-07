Ex-jogador de basquete é preso por agredir namorada em elevador, em Natal

Um homem foi preso em flagrante após espancar a namorada com socos em um elevador de um condomínio no bairro de Ponta Negra, na zona sul de Natal, no Rio Grande do Norte. A agressão ocorreu no último sábado (26) e foi registrada pela câmera de segurança do equipamento, o que levou o porteiro a acionar a polícia.

Nas imagens, o casal aparece discutindo. Depois, o homem parte para cima da mulher e passa vários segundos desferindo socos contra ela. A vítima teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar

O agressor foi identificado como Igor Cabral, contador e ex-jogador de basquete.

Mulher vai passar por cirurgia

A mulher, de 35 anos, precisará ser submetida a uma cirurgia, de acordo com o portal g1 RN.

A vítima foi socorrida ao Hospital Walfredo Gurgel. Conforme uma amiga da vítima, a briga teria iniciado porque o homem teve uma crise de ciúmes.