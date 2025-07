Veja momento da prisão de homem que agrediu namorada com 60 socos

Uma mulher de 35 anos foi brutalmente agredida pelo namorado dentro do elevador do prédio onde mora em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. O crime ocorreu no sábado (26). Moradores chegaram a registrar o momento exato da prisão do ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, 29.

A vítima teve múltiplas fraturas no rosto e vai passar por cirurgia. Segundo uma amiga da vítima informou à Inter TV, a discussão do casal começou porque o homem teve uma crise de ciúmes.

Veja prisão:

Um funcionário do condomínio viu a agressão pelas câmeras de segurança do elevador e acionou a Polícia Militar.

Veja também Rio Grande do Norte Após consumirem açaí supostamente envenenado, bebê morre e mulher é internada em estado grave, no RN Rio Grande do Norte Poda do Maior Cajueiro do Mundo divide opiniões no Rio Grande do Norte; entenda o motivo

Quando o agressor chegou no térreo, ele foi contido pelos moradores e preso em seguida. A vítima da agressão chegou a ser atendida para primeiros socorros pelos moradores do condomínio.

No domingo (27), o homem passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio Grande do Norte.