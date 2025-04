Após consumirem açaí supostamente envenenado, bebê morre e mulher é internada em estado grave, no RN

Uma bebê de oito meses morreu após consumir açaí com granola supostamente envenenado em Natal, no Rio Grande do Norte. Além disso, uma mulher de 50 anos, que também ingeriu o alimento, está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Macaíba. O caso, ocorrido no dia 14 de abril, é investigado pela Polícia Civil. As informações são do g1.

As vítimas foram identificadas como Yohana Maitê Filgueira Costa e Geisa de Cássia Tenório Silva. Segundo a família, Geisa recebeu açaí e granola como presente, deixados por um entregador. Ela consumiu o alimento e compartilhou a granola com a bebê, filha de sua prima. Ambas passaram mal logo depois.

Yohana morreu ainda na ambulância, na Unidade de Pronto Atendimento de Cidade da Esperança. Geisa chegou a receber alta no primeiro momento, mas piorou no dia seguinte após consumir uma nova porção de açaí, de outra entrega. Foi levada novamente ao hospital e segue intubada.

Série de entregas levanta suspeita de envenenamento

A família relatou que três entregas foram feitas entre os dias 13 e 15 de abril. A primeira continha chocolates e um urso de pelúcia. A segunda, no dia 14, foi o açaí com granola que provocou os primeiros sintomas. A terceira, no dia 15, também era de açaí — e foi após essa que Geisa apresentou piora rápida e grave.

Em meio ao caso, a Polícia Civil já recolheu amostras dos alimentos e embalagens para perícia. O laudo toxicológico ainda não foi concluído.

Testemunhas foram ouvidas e a investigação busca identificar quem solicitou as entregas. No entanto, a corporação já afirmou que "ainda é cedo para afirmar com certeza que houve envenenamento, mas os indícios estão sendo apurados com seriedade".

