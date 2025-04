Mãe de crianças mortas por suposto ovo de Páscoa envenenado deixa hospital e pede justiça

A operadora de caixa Mirian Lima, de 32 anos, que perdeu dois filhos após comerem um ovo de Páscoa supostamente envenenado, no Maranhão, deixou o hospital na manhã desta quarta-feira (23) e cobra por justiça.

A maranhense também passou mal após comer o produto, e estava em tratamento desde então. Luís Fernando, de 7 anos, morreu no dia 16 deste mês, logo após ingerir o chocolate; Evely Fernanda, de 13 anos, morreu nesta terça-feira (22).

Mirian estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital municipal em Imperatriz, cidade onde a ocorrência foi registrada.

Em entrevista ao Bom dia Maranhão, da TV Mirante, a mãe demonstrou ainda estar abalada e preocupada com o futuro sem os filhos.

"Só Deus mesmo. Daqui para frente não tenho nem um pouco de noção como que vai ser. Só quero que seja feita justiça porque foram meus dois filhos que eu não vou ter mais de volta. Então é só o que eu peço: justiça", disse Mirian.

Após receber o produto, a operadora contou que recebeu uma ligação, pedindo a confirmação de que ela teria recebido a encomenda. Até então, ela não estranhou a ação.

"Quando chegou a embalagem, me ligaram, né? Me perguntaram se eu tinha recebido. Só que na minha cabeça [...] Eu apenas falei que tinha recebido e não procurei investigar de onde vinha", disse ainda durante a entrevista.

RELEMBRE

Legenda: O ovo de Páscoa foi entregue a Mirian Lira junto de um bilhete, em Imperatriz, no Maranhão Foto: Reprodução

De acordo com Luís Fernando, ex-marido de Mirian, em depoimento à polícia, o ovo foi entregue à casa da família como um presente na noite do dia 16. A embalagem continha um bilhete escrito "Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa".

Logo após comerem o ovo, a mãe e os dois filhos começaram a passar mal. O pai do menino realizou os primeiros socorros. O menino de 7 anos chegou a ser entubado, mas não resistiu e morreu horas após ter sido internado.

A mãe só apresentou sintomas de envenenamento quando estava no hospital, logo após o filho ter sido entubado, conforme a tia das crianças.

Até o momento, a polícia acredita que os três foram vítimas de envenenamento.

SUSPEITA CAPTURADA

Legenda: Em Imperatriz, cidade onde cometeu a ação, a suspeita ficou hospedada usando um crachá falso Foto: Redes sociais / Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, no dia 17, Jordélia Matos, de 36 anos, em Santa Inês (MA), por suspeita de cometer o crime. Ela seria ex-namorada do atual companheiro de Mirian e foi capturada em um ônibus interurbano.

A mulher fingiu ser representante de trufas de chocolate e viajou 384 km para fazer degustação dos produtos horas antes do crime, de acordo com o g1.

Jordélia teria saído da cidade de Santa Inês, onde está detida, para Imperatriz, cidade onde cometeu a ação e ficou hospedada usando um crachá falso.

Segundo a investigação, ela saiu da cidade de origem às 0h30 da madrugada de quarta-feira (16) e chegou em Imperatriz na manhã do mesmo dia.

Na madrugada de quinta-feira (17), por volta das 2h30, Jordélia retornou para Santa Inês após pedir para um motoboy entregar o ovo envenenado para a vítima.

SUPOSTA MOTIVAÇÃO

Legenda: O ovo foi entregue à casa da família por meio de um motoboy, como um presente Foto: Divulgação/Polícia Civil do Maranhão

A suspeita também utilizou um disfarce para comprar o produto supostamente envenenado, segundo a polícia. A ação foi registrada por câmeras de segurança de uma loja em Imperatriz.

Ela tem cabelos loiros e usava uma peruca preta e óculos escuros no momento em que comprou o chocolate. A Polícia Civil do Estado do Maranhão (PCMA) acredita que a mulher colocou o disfarce para evitar ser reconhecida durante as investigações.

Segundo informações preliminares da PCMA, a motivação do crime teria sido ciúmes e vingança.

Jordélia é ex-namorada do atual companheiro da mãe das crianças. O homem chegou a ser suspeito de envolvimento no caso, assim como o ex-marido de Mirian.

A participação de ambos, no entanto, foi descartada por enquanto após descobrir que o atual companheiro de Mirian tinha uma ex-namorada que poderia ter envolvimento no crime.

