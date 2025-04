Presa por envenenar família com ovo de Páscoa no Maranhão viajou 384 km e forjou degustação de trufas

Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, viajou 384 km entre duas cidades do Maranhão para entregar um ovo de Páscoa envenenado a uma família e forjou uma degustação de trufas de chocolate para a Polícia. Um menino de 7 anos morreu, e a suspeita foi presa em flagrante. As informações são do portal G1.

As investigações policiais apontam que a suspeita saiu de Santa Inês, no Vale do Pindaré, em ônibus interestadual, às 0h30 da última quarta-feira (16), e chegou em Imperatriz, cidade no sudoeste do estado, onde se hospedou utilizando um crachá falso, na manhã daquele dia.

A suspeita teria contratado um motoboy para entregar o ovo de Páscoa para Mirian Lira (atual namorada do ex-companheiro de Jordélia), ainda na noite de quarta-feira. O ovo foi entregue com uma mensagem "Com amor, para Mirian Lira. Feliz Páscoa!".

Mesmo sem saber o remetente, Mirian comeu o chocolate e ofereceu para os dois filhos. O menino de 7 anos passou mal, foi levado ao hospital, mas morreu por volta de 4h da quinta-feira (17). A mãe e a filha de 13 anos passaram mal depois e também foram internadas.

Jordélia retornou para Santa Inês por volta das 2h30 de quinta-feira (17) e foi presa poucas horas depois. Ela confessou ter enviado o chocolate para a família, mas negou ter colocado veneno no produto. A prisão preventiva da suspeita foi decretada pela Justiça do Maranhão, na sexta-feira (18).

Com a suspeita, a Polícia apreendeu bilhetes de clientes de uma falsa degustação de chocolates que ela disse ter promovido perto do trabalho de Mirian, em Imperatriz. Os policiais também localizaram o falso crachá utilizado por Jordélia, com o nome de Gabrielle Barcelli.

Legenda: Jordelia Pereira Barbosa, de 35 anos, foi presa na cidade de Santa Inês suspeita de envenenar ovo de páscoa Foto: Redes Sociais

Investigações sobre o crime

O secretário de segurança do Maranhão, Maurício Martins, reiterou que "os indícios levam a crer (…) que o crime foi motivado por vingança, por ciúme", uma vez que Jordélia é ex-namorada do atual companheiro de Mirian Lira.

As autoridades descobriram que Jordélia havia se hospedado em um hotel na cidade onde aconteceu o crime no mesmo dia em que o ovo de chocolate foi enviado para a família, na quarta-feira (16). O produto está em análise no Instituto de Criminalística de Imperatriz (Icrim).

Legenda: A família que recebeu o ovo envenenado: Mírian Lira e seus filhos Evelyn e Luis Fernando, que morreu após ingerir o chocolate Foto: Redes sociais

"Identificamos o hotel onde a suspeita se hospedou, a loja onde comprou o objeto, que é uma loja que vende produtos de ovo de Páscoa, no qual ela inseriu a substância que, tudo indica, ser veneno. Porque ainda não temos especificamente que substância é essa, pois está em análise o produto recolhido", acrescentou.

A PCMA ainda deve investigar se há a participação de outras pessoas no crime. Jordélia deve responder por diversos crimes, como homicídio e duas tentativas de homicídio.