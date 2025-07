Mulher vítima de 60 socos de ex-jogador de basquete diz que juíza não conseguiu ver o vídeo

Juliana Garcia dos Santos Soares, 35, a mulher agredida com 61 socos pelo então namorado, Igor Eduardo Cabral, descreveu em entrevista à TV Record como foi a audiência de custódia na qual foi mantida a prisão dele. As imagens foram exibidas no procedimento do Judiciário, mas segundo a vítima, a magistrada que atuou no caso não conseguiu vê-las.

"A juíza que fez a audiência de custódia não conseguiu ver o vídeo todo que está sendo vinculado nas redes sociais. Ela não teve estômago para ver o vídeo todo e deixou ele preso. Acho que é (prisão) preventiva que chama. Ele continua preso" contou Juliana Garcia na entrevista.

Na ocasião, Juliana disse que pretende seguir a vida longe do ex-namorado, e que está se reconstruindo aos poucos. Ela ainda alerta que os sinais ao mínimo de agressão não podem ser ignorados.

Ele já havia me empurrado antes, já havia cometido muita violência psicológica, isso era muito constante. Em rede social, ele já chegou a me expor e a falar exatamente o contrário do que era. Ele me culpava pelas coisas que ele fazia e me tratava de uma maneira muito rude na frente de todo mundo. Isso nunca foi um segredo. Mas eu não pensava que isso poderia acontecer, um atentado contra a minha vida", detalhou Juliana.

Cirurgia

Segundo o jornal O Globo, Juliana passaria por uma cirurgia de reconstrução facial na terça-feira (29), mas o procedimento foi adiada devido a um edema no rosto em decorrência do espancamento sofrido.

Ela recebeu alta do hospital e se recupera em casa em condição estável. Segundo Jaqueline Garcia, tia da vítima, Juliana agora aguarda uma nova avaliação médica entre a sexta-feira (1º) e o sábado (2).