Inscrições do concurso do IFCE serão encerradas às 14h do próximo dia 20
São 276 oportunidades para níveis médio, técnico e superior, e as provas ocorrerão em três cidades do estado: Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.
As inscrições do concurso público do Instituto Federal do Ceará (IFCE) serão encerradas às 14 horas do dia 20 de março. São 276 vagas imediatas para diversas áreas e níveis de escolaridade, das quais 169 são destinadas a docentes (nível superior) e 107 a técnicos administrativos (níveis médio, técnico e superior).
Duas novas vagas de técnicos administrativos foram criadas para o certame: Bibliotecário-Documentalista e Engenheiro de Segurança do Trabalho, cada uma com uma vaga.
O Edital nº 01/2026, que dispõe sobre o provimento de vagas para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, foi retificado pela instituição. Entre as alterações, o título de bacharel em Biomedicina foi incluído como uma das habilitações permitidas para assumir o cargo de docente na subárea de Microbiologia Básica e Aplicada.
As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto AOCP, organizador da seleção, no link: http://www.institutoaocp.org.br.
As provas objetivas serão aplicadas em três cidades: Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.
Docentes
As provas para o edital de Docentes estão previstas para o dia 26 de abril. Das 169 vagas imediatas para professores, 110 são destinadas à ampla concorrência e as demais atenderão aos sistemas de cotas.
O concurso contempla 63 subáreas, entre elas: Metodologia e Técnicas da Computação (21 vagas); Administração de Empresas; História; Geografia Humana; Língua Portuguesa; Matemática Básica; Física Geral e Experimental; Química Geral; Sistemas de Computação; Libras; Atendimento Educacional Especializado; e Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional.
Os salários iniciais podem variar de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, a depender da titulação do aprovado (tabela completa no edital), somados ao auxílio-alimentação de R$ 1.175,00 e ao auxílio pré-escolar de R$ 484,90.
Para se inscrever, basta acessar: Link do concurso:
https://www.institutoaocp.org.br/concursos/685
Técnicos Administrativos
Com provas previstas para o dia 3 de maio, são 107 vagas imediatas ao todo, das quais 79 são destinadas aos níveis médio e técnico, para vários cargos, dentre eles: Assistente em Administração (20 vagas); Técnico de Tecnologia da Informação; Assistente de Alunos; Técnico de Laboratório (diversas áreas); Técnico em Enfermagem; Técnico em Contabilidade; e Técnico em Agropecuária.
Para o nível superior, são 28 vagas distribuídas entre cargos como: Administrador; Analista de TI; Auditor; Bibliotecário-Documentalista; Contador; Enfermeiro; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Médico; Médico Veterinário; Psicólogo; Pedagogo; Técnico em Assuntos Educacionais; e Zootecnista.
A remuneração inicial dos técnicos administrativos varia de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, a depender do nível da carreira, somados a benefícios como incentivo à qualificação (até 75%), auxílio-alimentação de R$ 1.175,00 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90.
O interessado pode se inscrever no link a seguir:
https://www.institutoaocp.org.br/concursos/686
Sobre o Instituto AOCP
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