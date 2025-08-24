Crise na COP30: representante do Panamá critica Brasil e diz que países têm sido 'feitos de tolos'
Representantes de países que pretendem vir a COP30 têm reclamado de altos preços de hospedagem em Belém, cidade sede do evento
Depois de uma reunião na Organização das Nações Unidas (ONU) em que o Brasil afirma ter prestado esclarecimentos sobre os conflitos acerca do alto preço de hospedagens para a COP30, em Belém (PA), o representante do Panamá publicou sua fala no encontro nas redes sociais e endossou as críticas ao País.
A reunião, realizada na última sexta-feira (22), foi a terceira em que o Brasil prestou esclarecimentos às delegações, segundo o g1. De acordo com a fala do representante do Panamá, João Carlos Monterrey, as demandas dos representantes de outros países não têm sido atendidas e parecem "entrar por um ouvido e sair pelo outro".
“Estou absolutamente surpreso e, sinceramente, confuso com o fato de que, pela terceira vez neste Bureau, todas as regiões do mundo falaram com uma só voz à presidência brasileira e, mesmo assim, nossas palavras parecem entrar por um ouvido e sair pelo outro”, escreveu Monterrey, que também é presidente do bureau onde o tema vem sendo debatido.
A reclamação pública foi vista como uma nova fase na crise da COP30, iniciada pelo alto custo das hospedagens e, segundo os representantes dos países, a baixa quantidade de acomodações disponíveis.
Preços
Segundo apuração do g1, as hospedagens estão concentradas em casas de família, fora da rede hoteleira, e os preços começam em US$ 350 (cerca de R$ 1,9 mil). Por isso, os países têm pedido ao Brasil que reveja a escolha de Belém como cidade-sede, o que já foi descartado pelo Governo Federal.
“É como se estivéssemos vivendo em uma realidade paralela toda vez que participamos dessas reuniões. Além disso, nosso tempo está sendo desperdiçado, e estamos sendo feitos de tolos”, continuou Monterrey no documento. Ele também afirmou que pediu ajuda da ONU para uma solicitação formal da mudança de sede da COP30.
O Governo, por sua vez, afirmou que irá montar uma força-tarefa para apoiar as delegações na busca por acomodações com preços mais acessíveis em Belém.
Até o momento, menos da metade dos representantes esperados na COP30 – 47 dos 196 países previstos – confirmou presença no evento.