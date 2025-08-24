Crise na COP30: representante do Panamá critica Brasil e diz que países têm sido 'feitos de tolos'

Depois de uma reunião na Organização das Nações Unidas (ONU) em que o Brasil afirma ter prestado esclarecimentos sobre os conflitos acerca do alto preço de hospedagens para a COP30, em Belém (PA), o representante do Panamá publicou sua fala no encontro nas redes sociais e endossou as críticas ao País.

A reunião, realizada na última sexta-feira (22), foi a terceira em que o Brasil prestou esclarecimentos às delegações, segundo o g1. De acordo com a fala do representante do Panamá, João Carlos Monterrey, as demandas dos representantes de outros países não têm sido atendidas e parecem "entrar por um ouvido e sair pelo outro".

Veja também Negócios Brasil nega pedido da ONU para arcar com hospedagem de delegações na COP30 Meio Ambiente COP30 seguirá em Belém, afirma governo brasileiro

“Estou absolutamente surpreso e, sinceramente, confuso com o fato de que, pela terceira vez neste Bureau, todas as regiões do mundo falaram com uma só voz à presidência brasileira e, mesmo assim, nossas palavras parecem entrar por um ouvido e sair pelo outro”, escreveu Monterrey, que também é presidente do bureau onde o tema vem sendo debatido.

A reclamação pública foi vista como uma nova fase na crise da COP30, iniciada pelo alto custo das hospedagens e, segundo os representantes dos países, a baixa quantidade de acomodações disponíveis.

Preços

Segundo apuração do g1, as hospedagens estão concentradas em casas de família, fora da rede hoteleira, e os preços começam em US$ 350 (cerca de R$ 1,9 mil). Por isso, os países têm pedido ao Brasil que reveja a escolha de Belém como cidade-sede, o que já foi descartado pelo Governo Federal.

“É como se estivéssemos vivendo em uma realidade paralela toda vez que participamos dessas reuniões. Além disso, nosso tempo está sendo desperdiçado, e estamos sendo feitos de tolos”, continuou Monterrey no documento. Ele também afirmou que pediu ajuda da ONU para uma solicitação formal da mudança de sede da COP30.

O Governo, por sua vez, afirmou que irá montar uma força-tarefa para apoiar as delegações na busca por acomodações com preços mais acessíveis em Belém.

Até o momento, menos da metade dos representantes esperados na COP30 – 47 dos 196 países previstos – confirmou presença no evento.