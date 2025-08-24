Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Crise na COP30: representante do Panamá critica Brasil e diz que países têm sido 'feitos de tolos'

Representantes de países que pretendem vir a COP30 têm reclamado de altos preços de hospedagem em Belém, cidade sede do evento

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Governo é pressionado por outros países a transferir a COP30 de Belém
Legenda: Governo é pressionado por outros países a transferir a COP30 de Belém
Foto: Carlos Fabal / AFP

Depois de uma reunião na Organização das Nações Unidas (ONU) em que o Brasil afirma ter prestado esclarecimentos sobre os conflitos acerca do alto preço de hospedagens para a COP30, em Belém (PA), o representante do Panamá publicou sua fala no encontro nas redes sociais e endossou as críticas ao País. 

A reunião, realizada na última sexta-feira (22), foi a terceira em que o Brasil prestou esclarecimentos às delegações, segundo o g1. De acordo com a fala do representante do Panamá, João Carlos Monterrey, as demandas dos representantes de outros países não têm sido atendidas e parecem "entrar por um ouvido e sair pelo outro".

Veja também

teaser image
Negócios

Brasil nega pedido da ONU para arcar com hospedagem de delegações na COP30

teaser image
Meio Ambiente

COP30 seguirá em Belém, afirma governo brasileiro

“Estou absolutamente surpreso e, sinceramente, confuso com o fato de que, pela terceira vez neste Bureau, todas as regiões do mundo falaram com uma só voz à presidência brasileira e, mesmo assim, nossas palavras parecem entrar por um ouvido e sair pelo outro”, escreveu Monterrey, que também é presidente do bureau onde o tema vem sendo debatido.

A reclamação pública foi vista como uma nova fase na crise da COP30, iniciada pelo alto custo das hospedagens e, segundo os representantes dos países, a baixa quantidade de acomodações disponíveis. 

Preços

Segundo apuração do g1, as hospedagens estão concentradas em casas de família, fora da rede hoteleira, e os preços começam em US$ 350 (cerca de R$ 1,9 mil). Por isso, os países têm pedido ao Brasil que reveja a escolha de Belém como cidade-sede, o que já foi descartado pelo Governo Federal.

“É como se estivéssemos vivendo em uma realidade paralela toda vez que participamos dessas reuniões. Além disso, nosso tempo está sendo desperdiçado, e estamos sendo feitos de tolos”, continuou Monterrey no documento. Ele também afirmou que pediu ajuda da ONU para uma solicitação formal da mudança de sede da COP30.

O Governo, por sua vez, afirmou que irá montar uma força-tarefa para apoiar as delegações na busca por acomodações com preços mais acessíveis em Belém.

Até o momento, menos da metade dos representantes esperados na COP30 – 47 dos 196 países previstos – confirmou presença no evento.

Governo é pressionado por outros países a transferir a COP30 de Belém
País

Crise na COP30: representante do Panamá critica Brasil e diz que países têm sido 'feitos de tolos'

Representantes de países que pretendem vir a COP30 têm reclamado de altos preços de hospedagem em Belém, cidade sede do evento

Redação
Há 1 hora
A cidade de São Lourenço do Sul (foto) foi a mais atingida
País

Chuva e alagamento deixam 500 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul

Pelo menos 34 municípios do estado foram atingidos desde sexta-feira (22)

Redação
24 de Agosto de 2025
Thais Medeiros olha para a mãe, que acaricia seu rosto
País

Justiça autoriza home care para jovem que sofreu reação grave após cheirar pimenta

Há meses a família da jovem lutava na Justiça para conseguir o atendimento em casa

Redação
23 de Agosto de 2025
Imagem do cavalo caído sendo observado por outro
País

Entenda por que homem suspeito de mutilar patas de cavalo em Bananal não foi preso

O homem foi liberado após prestar depoimento

Redação
23 de Agosto de 2025
Montagem de duas imagens de ambientes de gravação no centro de formação de influenciadores, em São Paulo
País

São Paulo ganha 1ª faculdade de influencers com cursos de até R$ 35 mil e 200 estúdios de gravação

Projeto teve investimento de R$ 40 milhões e cerca de 200 alunos já estão matriculados nos cursos

Redação
23 de Agosto de 2025
Renê Junior confessou ter atirado e matado trabalhador da limpeza após se irritar com caminhão de lixo na rua
País

Empresário que matou gari em BH está 'profundamente arrependido', diz defesa

Renê da Silva Nogueira atirou em gari e foi preso horas depois, em academia de luxo

Redação
23 de Agosto de 2025
foto de professora agredindo aluno de 4 anos com pilha de livros em Caxias do Sul
País

Professora que agrediu aluno de 4 anos com pilha de livros é presa no RS

Segundo a família, o menino teve pelo menos seis dentes comprometidos devido às agressões

Redação
22 de Agosto de 2025
Foto de letícia Leticia Paul, que era uma mulher branca, cabelos castanhos e veste uma blusa branca
País

Mulher de 22 anos tem reação alérgica durante tomografia com contraste e morre em Santa Catarina

Leticia Paul chegou a ser intubada, mas não resistiu

Redação
22 de Agosto de 2025
Cadela abandonada em aeroporto
País

Homem é preso por abandonar cadela em aeroporto de SC

Tutor foi impedido de embarcar com animal e o deixou na caixa de transporte no estacionamento do terminal

Redação
22 de Agosto de 2025
Cavalo deitado ao chão de terra batido e um outro cavalo olhando em direção a ele. Imagem usando em matéria sobre animal que teve as patas mutiladas em Bananal
País

Cavalo que teve patas cortadas por tutor após cavalgada de 14 km é enterrado em São Paulo

O enterro do animal foi autorizado após a conclusão dos trabalhos de perícia

Redação
21 de Agosto de 2025
Além das prisões, a Justiça também autorizou o cumprimento de mais 12 mandados de busca e apreensão
País

Donos da Camisaria Colombo são alvos de mandados de prisão por suspeita de fraude milionária

Mais de 20 policiais da Deic de São Paulo participam da operação

Redação
21 de Agosto de 2025
Colagem de fotos do pastor de calcinha
País

Pastor volta a ser flagrado andando de calcinha e peruca após vídeo viralizar

As novas imagens mostram o pastor com uma camisa vermelha e calcinha preta

Redação
20 de Agosto de 2025
foto de Hytalo Santos e do marido, Euro
País

Justiça autoriza bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e do marido

Medida visa garantir o futuro pagamento de indenização por dano moral coletivo e medidas de reparação e assistência às vítimas

Redação
20 de Agosto de 2025
Jeff Machado era ator e chegou a trabalhar na novela
País

Justiça decide que réus pela morte de Jeff Machado vão a júri popular

Juíza da 1ª Vara Criminal do RJ encaminha Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga a julgamento por homicídio e ocultação de cadáver

Redação
20 de Agosto de 2025
Imagem de policiais civis do Paraná para matéria sobre cearense é morta a facadas por companheiro após crise de ciúmes no Paraná
País

Cearense é morta a facadas pelo companheiro após discussão por ciúmes no Paraná

Jéssica Firmino ficou dois dias internada no Hospital Municipal de Guairaçá, antes do óbito ser confirmado

Redação
20 de Agosto de 2025
Médica segurando cigarro eletrônico e mostrando um raio-x para matéria sobre proibição de anúncios desses dispositivos
País

YouTube, Instagram e sites de venda online têm 48h para remover conteúdos de cigarros eletrônicos

A comercialização de vapes é proibida no Brasil, e ação é parte de medidas do governo federal contra a pirataria

Redação
20 de Agosto de 2025
A justificativa apresentada pelo autor da ação foi a intenção de facilitar o lançamento do cadáver do animal ribanceira abaixo
País

Cavalo mutilado em SP caiu por exaustão após cavalgada de 15 km

Dono de animal disse que cortou patas por estar 'embriagado e transtornado'

Redação
20 de Agosto de 2025
Imagem de um U.S. Air Force, 00-9001, Boeing 757-2A
País

Avião usado pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não divulgada pelos EUA

Modelo é operado por unidade especial da Força Aérea dos EUA, conhecida por atuar em situações de emergência e operações de inteligência

Redação
19 de Agosto de 2025
Cavalo deitado ao chão de terra batido e um outro cavalo olhando em direção a ele. Imagem usando em matéria sobre animal que teve as patas mutiladas em Bananal
País

Homem que mutilou patas de cavalo em Bananal se pronuncia: 'Estava com álcool no corpo'

Homem de 21 anos confessou que estava "embriagado e transtornado" quando cortou as patas do cavalo em um ato "cruel"

Redação
19 de Agosto de 2025
Nancy e Kerollen foram condenadas pela Justiça do Rio de Janeiro a 12 anos de prisão em regime fechado
País

Influenciadoras são condenadas a 12 anos de prisão por racismo contra crianças negras

Kerollen e Nancy Cunha Ferreira deram banana e macaco de pelúcia a crianças de 9 e 10 anos e divulgaram cenas nas redes sociais

Redação
19 de Agosto de 2025