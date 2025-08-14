COP30 seguirá em Belém, afirma governo brasileiro

O Brasil afirmou que a COP 30, conferência do clima marcada para novembro, continua considerando apenas a cidade de Belém para sediar o evento. A afirmação foi feita via carta enviada para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), braço climático da Organização das Nações Unidas (ONU).

Revelada pela agência Bloomberg e confirmada pelo jornal Folha de São Paulo, a carta foi enviada na última segunda-feira (11). Na missiva, foram abordados 48 questionamentos sobre a possibilidade de transferência de cidade.

"Não haverá local alternativo, pois a COP30 não será transferida de Belém", afirma a carta, segundo a agência.

O Brasil reforçou que "já dispõe de número suficiente de leitos para acomodar todos os participantes esperados" porque conseguiu mobilizar 53 mil leitos de hospedagem na cidade, número acima do necessário para a cúpula.

Diante das dezenas de indagações, foi marcada uma reunião para o Brasil apresentar seus argumentos aos países integrantes da UNFCCC. Contudo, o encontro foi adiado por conflito de agendas. A nova data ainda não foi confirmada.

Por que a COP30 está gerando esse tipo de debate?

O imbróglio começou devido a uma crise de hospedagem em Belém. Houve registros de preços elevados em hotéis e outras acomodações, além das condições e custos em que as comitivas seriam atendidas.

Países em desenvolvimento cogitaram não comparecer ao evento por esse motivo. "A gente espera poder voltar para tópico de conteúdo [nas discussões] da COP e, sim, estamos colocando todos os esforços para que os temas de logística sejam endereçados pelo governo federal", afirmou a CEO da COP30, Ana Toni.