Mascote da COP30

País

Quase 80 países já confirmaram hospedagem em Belém para a COP30; outros 70 seguem em negociação

O evento está previsto para ocorrer em novembro

Redação 17 de Setembro de 2025
Foto de estrutura construída para a COP30

Negócios

Brasil nega pedido da ONU para arcar com hospedagem de delegações na COP30

Polêmica sobre o preço das hospedagens em Belém continua

Redação 22 de Agosto de 2025
Pessoa despejando frutas de açaí em um recipiente cilíndrico de metal, dentro de uma pia de inox, durante o processo de preparo do açaí.

País

Açaí e tucupi: organização da COP30 retira veto a comidas típicas do Pará após repercussão negativa

O edital lista outros itens que agora poderão ser vendidos segundo regras do documento

Redação 17 de Agosto de 2025
Foto de um prato de açaí, alimento típico do Norte do país que está proibido de ser comercializado durante a COP30

País

Restaurantes de Belém não poderão comercializar açaí e outros pratos típicos durante COP30; entenda

Edital da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), divulgado nesta semana, lista regras

Redação 16 de Agosto de 2025
Vista aérea de Belém

Meio Ambiente

COP30 seguirá em Belém, afirma governo brasileiro

O Brasil enviou carta à ONU para reafirmar o local do evento

Redação 14 de Agosto de 2025
Marina Silva gesticulando

Negócios

Marina Silva chama de 'extorsão' valores cobrados por hotéis na COP30

Hotéis chegam a cobrar diárias dez vezes mais caras que o habitual para temporada

Redação 10 de Agosto de 2025
Imagens aéreas da cidade de Belém, no Pará, onde será realizada a COP30

Meio Ambiente

Governo brasileiro estuda bancar hospedagem para comitivas de países pobres na COP30

Hotéis flutuantes podem ter leitos gratuitos ou com preços mais acessíveis como alternativa para alta de preços de hospedagens

Redação 08 de Agosto de 2025
Foto aérea do aeroporto de Fortaleza

Opinião

Fortaleza será a 2ª cidade do Brasil com mais voos para Belém durante a COP30

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 06 de Agosto de 2025
Sobre o rio, imagem mostra a cidade de Belém

Opinião

COP30 e alta da hospedagem: é a economia de mercado, estúpido, não culpa de Belém

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 04 de Agosto de 2025
Fortaleza vista de cima

Negócios

Após polêmica dos preços em Belém, Ceará oferece hospedagem em Fortaleza para a COP30

“Tá caro em Belém? Então vem para Fortaleza”, diz o secretário de Turismo do Estado

Bruna Damasceno 04 de Agosto de 2025
