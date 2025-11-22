Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

COP30 termina sem consenso sobre uso de combustíveis fósseis

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva avaliou que houve avanço, mas que foi modesto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Marina Silva é uma mulher idosa, negra e magra, de cabelos grisalhos amarrados em um rabo de cavalo. Na foto, ela, que usa óculos de grau e blusa branca, está ao telefone.
Legenda: Marina Silva é a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima.
Foto: Fernando Donasci/MMA.

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (Cop30) terminou na noite deste sábado (22), sem consenso sobre a permanência do uso de combustíveis fósseis no mundo.

Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que foi aplaudida de pé por quase dois minutos, houve algum progresso na conferência, mas foi modesto

"Mesmo que aquelas versões de nós mesmos nos dissessem que não fomos tão longe quanto imaginávamos, seria necessário reconhecer que há algo fundamental: ainda estamos aqui. E sigamos persistindo no compromisso de empreender a jornada necessária para superar nossas diferenças e contradições no urgente enfrentamento da mudança do clima", discursou a gestora.

Nesta edição do encontro mundial, o Brasil fechou um acordo climático de compromisso que aumenta o financiamento para as nações pobres que lidam com o aquecimento global, mas que suprime qualquer menção aos combustíveis fósseis que justamente impulsionam a emissão de CO2.

"Em que pese ainda não ter sido possível o consenso para que esse fundamental chamado entrasse entre as decisões dessa COP, tenho certeza de que o apoio que recebeu de muitas partes da sociedade fortalece o compromisso da atual presidência", continuou Marina.

Veja também

teaser image
Zoeira

Luisa Mell aparece com corpo pintado em protesto na COP30

teaser image
País

Lula diz na COP30 que a mudança climática já é 'tragédia do presente'

teaser image
País

Manifestantes entram em confronto com seguranças no 2º dia da COP30, em Belém

Avanços nas discussões climáticas

Um dos principais avanços da COP30 citados pela ministra diz respeito ao papel dos povos indígenas, de comunidades tradicionais e de afrodescendentes na preservação do meio ambiente.

Ela também destacou o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, "mecanismo inovador que valoriza aqueles que conservam e mantêm as florestas tropicais".

Outro avanço foi o compromisso dos países desenvolvidos de triplicar o financiamento do Mutirão Global até 2035.

Veja também

teaser image
Meio Ambiente

Saiba o que é Estratégia Nacional do Oceano Sem Plástico (Enop)

Estudo sobre energia

No encerramento da conferência, o presidente brasileiro da COP30, André Corrêa Lago, adiantou que o grupo terá quase um ano para estudar uma forma de reduzir o uso dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás.

"Nós vamos juntar a maior inteligência possível sobre energia fóssil e, de certa forma, organizar essa informação através de reuniões, seminários, estudos que permitam que, num período curto, de 11 meses e meio de presidência brasileira, fazer um documento muito substantivo, equilibrado, imparcial, que coloque os dados, porque você tem que ter uma nova forma de olhar para a economia", garantiu ele.

Assuntos Relacionados
Montagem de todos os ex-presidentes que já foram presos.
PontoPoder

Quais ex-presidentes do Brasil já foram presos?

Linha do tempo reúne prisões de ex-presidentes, do caso mais recente aos registros históricos.

*Nathália Paula Braga.
Há 27 minutos
Marina Silva é uma mulher idosa, negra e magra, de cabelos grisalhos amarrados em um rabo de cavalo. Na foto, ela, que usa óculos de grau e blusa branca, está ao telefone.
PontoPoder

COP30 termina sem consenso sobre uso de combustíveis fósseis

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva avaliou que houve avanço, mas que foi modesto.

Redação
Há 47 minutos
Ministro Alexandre de Moraes falando ao microfone e apontando dedo.
PontoPoder

Moraes cobra defesa de Bolsonaro em 24h por tornozeleira violada

Defesa vê com 'grande indignação' a determinação de prisão preventiva.

Redação
Há 1 hora
Donald Trump é um homem idoso de cabelo ralo e loiro. Na foto, ele está de terno preto, camisa social branca e gravata vermelha.
PontoPoder

Trump reage à prisão de Bolsonaro: 'Foi isso que aconteceu? Uma pena'

O ex-presidente do Brasil, condenado por tentativa de golpe de Estado, foi preso por tentar romper a tornozeleira eletrônica que usa por medida judicial.

Redação
22 de Novembro de 2025
Bolsonaro admite danificar tornozeleira: 'Meti ferro quente'
PontoPoder

Bolsonaro admite danificar tornozeleira: 'Meti ferro quente'

Aparelho eletrônico ficou com marcas de queimaduras.

Redação
22 de Novembro de 2025
Michelle Bolsonaro conversa ao lado de seu marido, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e seus filhos Carlos, Flavio e Renan durante um comício na Avenida Paulista, em São Paulo, Brasil, em 6 de abril de 2025. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, liderou uma manifestação em São Paulo no domingo, a primeira desde que a Suprema Corte decidiu julgá-lo sob acusações de liderar um plano de golpe.
PontoPoder

Filhos de Bolsonaro criticam Moraes após prisão de pai: 'perseguição'

Filhos afirmam haver abuso e motivação política. "Se o meu pai morrer lá dentro, a culpa é sua", diz Flávio para Moraes.

João Lima Neto
22 de Novembro de 2025
foto mostra ex-presidente em prisão domiciliar em Brasilia. Neste sábado (22), ele foi preso a pedido da pf.
PontoPoder

'Inconstitucional' x 'grande dia': políticos do Ceará repercutem prisão de Bolsonaro pelo STF

Decisão de Alexandre de Moraes gerou comentários de políticos cearenses em defesa e com críticas ao ex-presidente.

Redação
22 de Novembro de 2025
Rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro caminhando. Ele aparece de camisa gola polo verde escura em destaque em meio a vários homens que o cercam
PontoPoder

Violação grave com 'materiais de soldagem' na tornozeleira de Bolsonaro motivou prisão, diz g1

Polícia Federal vai fazer perícia no dispositivo e ainda não tem data para ocorrer; lei exige que monitorado cuide do equipamento.

Redação
22 de Novembro de 2025
Foto com a bandeira chilena em segundo plano e silhueta de um homem em primeiro plano.
PontoPoder

O que a eleição presidencial no Chile pode indicar para o Brasil em 2026

Eleitores chilenos voltam às urnas em dezembro. O Diário do Nordeste conversou com especialistas para entender paralelos e pontos de diferenciação entre as eleições de países sul-americanos.

Bruno Leite
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem sentado em uma cadeira ao lado de uma piscina, vestindo uma camisa amarela da seleção brasileira e shorts escuros. Trata-se de Jail Bolsonaro. Ele está com uma perna cruzada sobre a outra, revelando uma tornozeleira eletrônica presa ao tornozelo esquerdo. Segura um celular com a mão direita e observa a tela, enquanto repousa de forma relaxada em um ambiente residencial externo. Ao fundo, há paredes claras, portas escuras e mobiliário simples.
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica: como funciona equipamento violado por Bolsonaro

Moraes já havia advertido Bolsonaro que a violação poderia causar a prisão dele.

Redação
22 de Novembro de 2025
Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo
PontoPoder

Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo

Ex-presidente está encarcerado na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem de meia-idade com os braços cruzados, vestindo uma camisa polo verde. Trata-se de Jair Bolsonaro. Ele está em frente a uma casa, posicionado diante de uma grande janela com cortinas claras. À esquerda, parte de um carro escuro aparece no enquadramento. O homem olha para a câmera com expressão neutra, em um ambiente externo iluminado pela luz do dia.
PontoPoder

Moraes rejeita pedido de prisão humanitária feito pela defesa de Bolsonaro

A prisão preventiva tornou “prejudicados” todos os pedidos apresentados anteriormente pela defesa.

Redação
22 de Novembro de 2025
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro alega 'risco à vida' e prepara recursos contra prisão

Advogados afirmaram que o estado de saúde do ex-presidente é "delicado".

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem de meia-idade vestindo uma camisa polo amarela, visto através de faixas horizontais escuras que parecem ser grades ou venezianas. Ele está parcialmente encoberto pelas barras, com o rosto iluminado pela luz natural e expressão séria, olhando em direção à câmera. O fundo é escuro e desfocado, dando destaque ao enquadramento entre as frestas. Trata-se de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes revoga autorizações e condiciona visitas de Bolsonaro a novo exame do STF

Os advogados e a equipe médica que acompanham o ex-presidente continuam com trânsito livre.

Redação
22 de Novembro de 2025
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Primeira Turma do STF analisa prisão preventiva de Bolsonaro na segunda-feira (24)

Tendência é de que magistrados sigam decisão apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Redação
22 de Novembro de 2025
Homem branco de meia idade com cabelos castanhos e grisalhos com blusa verde escura e expressão séria cercado por pessoas ao fundo.
PontoPoder

O que provocou a prisão preventiva de Bolsonaro?

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal neste sábado (22), em Brasília.

Redação
22 de Novembro de 2025
público diante de painel com imagens de priscila costa e michele bolsonaro.
PontoPoder

Michelle Bolsonaro cancela participação em evento no CE e retorna a Brasília

Ex-primeira-dama do Brasil estava no Ceará para participar de encontro do partido em Caucaia.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de terno e gravata, durante um depoimento ao STF, com pessoas ao fundo.
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada horas antes de prisão, diz Moraes

STF viu risco de fuga do ex-presidente durante vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro.

Messias Borges e Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
foto de bolsonaro, que foi preso hoje, 22 de novembro, em Brasília.
PontoPoder

Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23)

Bolsonaro foi preso preventivamente a pedido da PF.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o casal Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro sentado.
PontoPoder

Em Fortaleza, Michelle publica salmo ao saber da prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal.

Redação
22 de Novembro de 2025