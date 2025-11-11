Manifestantes entram em confronto com seguranças no 2º dia da COP30, em Belém
O grupo formado, em maioria, por representantes de tribos indígenas se dispersou após confusão.
Um protesto marcou o segundo dia da COP30, em Belém, na noite desta terça-feira (11), e terminou em confusão, com um segurança ferido e a saída da blue zone — área onde ocorrem as negociações oficiais — bloqueada por alguns minutos.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo de representantes de tribos indígenas marchando até o local, carregando faixas, bastões, arcos e flechas.
O protesto fazia parte da Marcha Global Saúde e Clima, que reuniu também médicos, enfermeiros, estudantes e lideranças sociais pedindo mais políticas de saúde pública e proteção ambiental.
Veja também
A confusão começou por volta das 19h20, logo após a coletiva de imprensa que apresentou o balanço do dia. Os manifestantes tentaram forçar a entrada na área restrita e acabaram entrando em confronto com os seguranças.
Um deles foi atingido na cabeça por um tambor arremessado e precisou de atendimento médico.
Após alguns minutos de tensão e empurra-empurra, o grupo acabou se dispersando. Em nota, o secretário extraordinário da COP30, Valter Correia, afirmou que “a ONU tem todos os seus protocolos de segurança” e que as medidas cabíveis já estavam sendo tomadas.