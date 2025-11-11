Caso Laís: Polícia do RJ busca suspeita de assassinar mulher para ter a guarda da filha dela
A suspeita é a atual esposa do ex-marido da vítima.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro está à procura de uma mulher apontada como a mandante do assassinato de Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 24 anos. A vítima caminhava com o filho de 2 anos em um carrinho pela Travessa Santa Vitória, em Sepetiba, no último 4 de novembro, quando foi atingida por um disparo na nuca. O bebê sobreviveu ao ataque.
Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário teria planejado o crime para obter a guarda da filha de 4 anos de Laís, fruto do relacionamento da vítima com o atual marido da suspeita.
Segundo o jornal O Globo, o irmão de Laís relatou à polícia que a vítima recebia ameaças reiteradas de Gabrielle por meio de mensagens nas redes sociais. Outra testemunha afirmou que a única pessoa com quem a técnica de enfermagem tinha desavença era Gabrielle — conhecida por ser controladora e "muito possessiva" com a menina.
Em depoimento à polícia, a própria Gabrielle, que é casada com o ex-marido de Laís desde 2022, afirmou que ajudava o marido a pagar a pensão da enteada.
'Obsessão'
Uma amiga de Laís também contou aos investigadores que, antes do relacionamento com Gabrielle, o ex-marido não fazia questão de manter contato com a filha. Contudo, após a união, isso teria se tornado uma "obsessão" para o casal.
A avó da criança afirmou também que a suspeita criou uma "fixação" pela neta e queria estar à frente de todos, até mesmo do pai dela. Além disso, compartilhou que Gabrielle exigia que a menina a chamasse de "mãe".
Prisões
Dois suspeitos de participação no crime foram presos na última semana: Erick Santos Maria e Davi de Souza Malto.
A dupla confessou o crime na Delegacia de Homicídios e afirmou que Gabrielle teria oferecido R$ 20 mil para que eles matassem Laís.