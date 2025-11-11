Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caso Laís: Polícia do RJ busca suspeita de assassinar mulher para ter a guarda da filha dela

A suspeita é a atual esposa do ex-marido da vítima.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Montagem de fotos mostra Gabrielle à esquerda e Laís à direita. Gabrielle é uma jovem de cabelo loiro e óculos de armação transparente. Laís é uma jovem de traços mais finos e tem cabelos castanhos.
Legenda: Gabrielle Cristine (à esq.) é apontada como a mandante do assassinato de Laís Gomes Pereira (à dir.).
Foto: Reprodução.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está à procura de uma mulher apontada como a mandante do assassinato de Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 24 anos. A vítima caminhava com o filho de 2 anos em um carrinho pela Travessa Santa Vitória, em Sepetiba, no último 4 de novembro, quando foi atingida por um disparo na nuca. O bebê sobreviveu ao ataque.

Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário teria planejado o crime para obter a guarda da filha de 4 anos de Laís, fruto do relacionamento da vítima com o atual marido da suspeita.

Segundo o jornal O Globo, o irmão de Laís relatou à polícia que a vítima recebia ameaças reiteradas de Gabrielle por meio de mensagens nas redes sociais. Outra testemunha afirmou que a única pessoa com quem a técnica de enfermagem tinha desavença era Gabrielle — conhecida por ser controladora e "muito possessiva" com a menina.

Em depoimento à polícia, a própria Gabrielle, que é casada com o ex-marido de Laís desde 2022, afirmou que ajudava o marido a pagar a pensão da enteada.

Veja também

teaser image
Zoeira

Marido de vendedora agredida em quiosque da marca de Virgínia desabafa após violência

teaser image
País

Sem nome do pai no registro e traficantes: quem são os mortos na megaoperação do RJ

'Obsessão'

Uma amiga de Laís também contou aos investigadores que, antes do relacionamento com Gabrielle, o ex-marido não fazia questão de manter contato com a filha. Contudo, após a união, isso teria se tornado uma "obsessão" para o casal.

A avó da criança afirmou também que a suspeita criou uma "fixação" pela neta e queria estar à frente de todos, até mesmo do pai dela. Além disso, compartilhou que Gabrielle exigia que a menina a chamasse de "mãe".

Veja também

teaser image
País

Japinha do CV viva? Polícia diz que nenhum corpo feminino foi encontrado após megaoperação

Prisões

Dois suspeitos de participação no crime foram presos na última semana: Erick Santos Maria e Davi de Souza Malto.

A dupla confessou o crime na Delegacia de Homicídios e afirmou que Gabrielle teria oferecido R$ 20 mil para que eles matassem Laís.

Assuntos Relacionados
Montagem de fotos mostra Gabrielle à esquerda e Laís à direita. Gabrielle é uma jovem de cabelo loiro e óculos de armação transparente. Laís é uma jovem de traços mais finos e tem cabelos castanhos.
País

Caso Laís: Polícia do RJ busca suspeita de assassinar mulher para ter a guarda da filha dela

A suspeita é a atual esposa do ex-marido da vítima.

Redação
Há 1 hora
foto do influenciador fitness Renato Cariani na praia.
País

Zanin nega pedido de Renato Cariani para suspender ação por tráfico

Defesa do influenciador diz que o judiciário paulista tem "incompetência absoluta" para julgar o caso.

Redação
11 de Novembro de 2025
Imagem mostra ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sentado em cadeira no Plenário da Corte federal.
País

Moraes suspende inquérito sobre remoção de corpos após operação no RJ

Familiares dos mortos eram alvo da ação após retiraram cadáveres da mata.

Redação
11 de Novembro de 2025
Pessoa de camisa azul colocando azulejo branco em parece com cimento.
País

Reforma Casa Brasil: quem está com o nome negativado pode se inscrever?

Programa é uma nova linha de crédito para reforma de moradias em áreas urbanas.

Mylena Gadelha
11 de Novembro de 2025
Imagem de carro destruído após acidente.
País

Carro despenca de viaduto em São Paulo, e 4 jovens morrem

Uma pessoa sobreviveu.

Redação
10 de Novembro de 2025
Governador Cláudio Castro (de terno preto, à esquerda) e o Ministro Alexandre de Moraes (de terno escuro e gravata vermelha, ao centro, mais recuado) participam de uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Eles estão em um grupo de homens, alguns em uniformes militares, olhando para um grande painel de monitores que exibe um mapa digital e imagens de câmeras de segurança. Um militar uniformizado, de costas para o observador, aponta para o mapa na tela.
País

Moraes exige envio de laudos e relatórios sobre operação no RJ que deixou 121 mortos

Ministro quer acesso completo à documentação que deu origem e sustentação às ações policiais.

Redação
10 de Novembro de 2025
Imagem mostra ilustração de Zumbi dos Palmares de autoria do artista plástico brasileiro Antônio Parreiras.
País

Dia 20 de novembro é feriado? Entenda o que diz a lei

Saiba o que determina a legislação sobre o Dia da Consciência Negra.

Carol Melo
10 de Novembro de 2025
Na foto, o presidente Lula discursa no evento de abertura da COP30. Ele está em um púlpito branco com o nome COP 30 BRASIL e o símbolo da ONU.
País

Lula diz na COP30 que a mudança climática já é 'tragédia do presente'

Presidente alertou que é preciso "financiar o clima" e não guerras.

Redação
10 de Novembro de 2025
Vista aérea de uma área residencial em Rio Bonito do Iguaçu, Brasil, após ter sido devastada por um tornado. A imagem mostra uma rua de terra ladeada por destroços de casas completamente destruídas ou severamente danificadas, com telhados arrancados e paredes desmoronadas. Pessoas e veículos, incluindo várias caminhonetes, estão na rua e entre os escombros, sinalizando esforços de resgate ou limpeza. Ao fundo, áreas de vegetação e colinas verdes contrastam com a destruição na área urbana. O céu está parcialmente nublado, e a luz do sol sugere que a foto foi tirada durante o dia.
País

Paraná foi atingido por três tornados, confirma Simepar

Rio Bonito do Iguaçu (PR) teve tornado de categoria F3.

Redação
10 de Novembro de 2025
Na imagem uma retroescavadeira remove detritos causados pelo tornado com ventos.
País

Famílias atingidas por tornado no Paraná receberão auxílio de até R$ 50 mil

Seis pessoas morreram e 750 precisaram de atendimento médico.

Redação
10 de Novembro de 2025
Uma foto de duas autoridades sentadas atrás de uma mesa em um evento. À esquerda está Camilo Santana, Ministro da Educação, segurando uma cópia do caderno de provas do Enem 2025. À direita está Manuel Palacios, ex-presidente do INEP. Ambos vestem camisetas pretas com logos relacionadas ao Enem/SiSU/ProUni. Um grande painel azul ao fundo exibe o logo 'enem'. O ambiente parece ser uma coletiva de imprensa ou balanço de evento.
País

Enem 2025 tem 27% de abstenção no primeiro dia, diz MEC

3,2 mil participantes foram eliminados por infringir as regras do Exame.

Redação
10 de Novembro de 2025
Foto da cidade de Rio Bonito de Iguaçu, atingida por tornado na sexta-feira (7).
País

Governo Lula libera R$ 15 milhões para reconstrução de equipamentos em cidade após tornado no Paraná

Gestão federal montou força-tarefa com ações de diversos ministérios.

Redação
09 de Novembro de 2025
pessoas andando entrando para enem 2025.
País

Super-heróis no portão e confusão com horário: veja atrasados do Enem

O primeiro dia do Enem acontece neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto mostra duas mulheres. Em primeiro plano, de costas, está uma senhora negra e de cabelos grisalhos. Em segundo plano está uma jovem de pele branca atendendo a senhora.
País

Redação do Enem 2025: Censo do IBGE apontou envelhecimento e redução da população em 2042

Assunto se relaciona com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2024.

Redação
09 de Novembro de 2025
Na imagem, uma vista aérea da orla de Belém, Pará, Brasil, mostrando o Forte do Castelo e a Catedral Metropolitana de Belém (Sé) à beira de um grande rio. O centro histórico com telhados de terracota e edifícios coloniais se destaca contra a moderna paisagem urbana com arranha-céus ao fundo. A água do rio é de cor barrenta e o céu está em um tom alaranjado de pôr do sol ou amanhecer.
País

Hospedagens em Belém ficam quase 50% mais baratas às vésperas da COP30

Escolas foram transformadas em hostels e até navios cruzeiros oferecem acomodações.

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto do app do Enem 2025. Imagem usada em matéria divulgando o tema da redação do Enem 2025.
País

Tema da Redação do Enem 2025: 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'

Temática foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no início da tarde deste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
imagens de destruicao de cidade do parana apos ser atingida por um tornado em novembro de 2025.
País

Tornado que destruiu cidade no Paraná é um dos mais fortes do Brasil

Especialista catalogou 205 tornados em quase uma década.

Redação
09 de Novembro de 2025
Disfarçado de garçom, doador de medula óssea encontra transplantada
País

Disfarçado de garçom, doador de medula óssea encontra transplantada

Momento foi registrado por familiares durante festa de aniversário.

Redação
09 de Novembro de 2025
policiais armados na megaoperacao em comunidades do rio de janeiro.
País

Sem nome do pai no registro e traficantes: quem são os mortos na megaoperação do RJ

95% dos identificados eram de facção, segundo a Polícia.

Redação
09 de Novembro de 2025
Montagem de tela dividida mostrando no lado esquerdo um carro destruído e, no lado direito, a imagem de um homem de meia-idade com cabelo escuro curto e expressão séria. Ele veste uma blusa de manga longa com listras horizontais pretas e azuis.
País

Motorista de carro que ‘voou’ sobre escadaria sofre apenas um arranhão

Raílson Souza, que passou mal na direção, escapou ileso do impressionante acidente.

Redação
09 de Novembro de 2025