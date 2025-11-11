Caso Laís: Polícia do RJ busca suspeita de assassinar mulher para ter a guarda da filha dela

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está à procura de uma mulher apontada como a mandante do assassinato de Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 24 anos. A vítima caminhava com o filho de 2 anos em um carrinho pela Travessa Santa Vitória, em Sepetiba, no último 4 de novembro, quando foi atingida por um disparo na nuca. O bebê sobreviveu ao ataque.

Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário teria planejado o crime para obter a guarda da filha de 4 anos de Laís, fruto do relacionamento da vítima com o atual marido da suspeita.

Segundo o jornal O Globo, o irmão de Laís relatou à polícia que a vítima recebia ameaças reiteradas de Gabrielle por meio de mensagens nas redes sociais. Outra testemunha afirmou que a única pessoa com quem a técnica de enfermagem tinha desavença era Gabrielle — conhecida por ser controladora e "muito possessiva" com a menina.

Em depoimento à polícia, a própria Gabrielle, que é casada com o ex-marido de Laís desde 2022, afirmou que ajudava o marido a pagar a pensão da enteada.

Veja também Zoeira Marido de vendedora agredida em quiosque da marca de Virgínia desabafa após violência País Sem nome do pai no registro e traficantes: quem são os mortos na megaoperação do RJ

'Obsessão'

Uma amiga de Laís também contou aos investigadores que, antes do relacionamento com Gabrielle, o ex-marido não fazia questão de manter contato com a filha. Contudo, após a união, isso teria se tornado uma "obsessão" para o casal.

A avó da criança afirmou também que a suspeita criou uma "fixação" pela neta e queria estar à frente de todos, até mesmo do pai dela. Além disso, compartilhou que Gabrielle exigia que a menina a chamasse de "mãe".

Veja também País Japinha do CV viva? Polícia diz que nenhum corpo feminino foi encontrado após megaoperação

Prisões

Dois suspeitos de participação no crime foram presos na última semana: Erick Santos Maria e Davi de Souza Malto.

A dupla confessou o crime na Delegacia de Homicídios e afirmou que Gabrielle teria oferecido R$ 20 mil para que eles matassem Laís.