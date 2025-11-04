Japinha do CV viva? Polícia diz que nenhum corpo feminino foi encontrado após megaoperação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro negou que a traficante Penépole, conhecida como "Japinha do CV", esteja entre os mortos na megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na semana passada. Segundo a corporação, nenhum corpo feminino foi encontrado após a ação. As informações são do g1.

Apesar de o nome da suspeita não estar na lista oficial de mortos, imagens vazadas na internet mostraram um corpo sem vida que seria da jovem. Nos registros, há uma pessoa com roupa camuflada, colete tático e compartimentos para carregadores de fuzil.

No entanto, a Polícia Civil diz que o corpo pertence a um criminoso da Bahia. "A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. Contra ele, que tinha histórico criminal na Bahia, havia dois mandados de prisão ativos", diz a nota enviada ao g1.

Quem é 'Japinha do CV'?

Penélope, conhecida como "Japinha do CV" e "musa do crime", é considerada uma das principais combatentes da facção. Ela ficava responsável por funções estratégicas, como:

Proteção de rotas de fuga;

Defesa de pontos de tráfico de drogas.

Ela ganhou destaque nas redes sociais após publicar fotos com armas e roupas militares.

Operação mais letal da história do País

A megaoperação realizada no Rio de Janeiro, na última terça-feira (28), resultou na morte de 117 civis e quatro agentes de segurança, totalizando 121 óbitos. Outras nove pessoas ficaram feridas, entre elas três moradores e seis policiais.

O número de mortes ultrapassa o massacre no Carandiru, ocorrido em São Paulo no ano de 1992, quando 11 detentos foram mortos em uma ação policial.

Além dos mortos, outros 113 foram presos na megaoperação. Ainda foram apreendidas 118 armas, incluindo 91 fuzis. O material recolhido segue em análise pelos órgãos de segurança.