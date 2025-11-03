'Japinha do CV' não está em lista oficial de mortos em megaoperação no Rio

A "Japinha do Comando Vermelho (CV)" não está na lista de 115 dos 117 mortos identificados durante megaoperação no Rio de Janeiro. A Polícia Civil divulgou a lista nesta segunda-feira (3), detalhando que houve a prisão de 113 pessoas.

Os dados apontaram que 95% dos mortos possuíam ligação comprovada com o CV. Outros 54% eram suspeitos de outros estados, incluindo chefes de organizações criminosas do Pará, Maranhão, Espírito Santo e outros estados.

Apesar do nome de Japinha do CV não estar entre a lista de mortos, imagens vazadas mostraram o corpo sem vida da jovem. Segundo o g1, ela foi atingida por um tiro de fuzil no rosto durante troca de tiros com policiais.

Após o confronto com a polícia, a suspeita foi encontrada com roupa camuflada, colete tático e compartimentos para carregadores de fuzil.

Quem é 'Japinha do CV'?

Penélope, conhecida como "Japinha do CV" e "musa do crime", era considerada uma das principais combatentes da facção. Ela ficava responsável por funções estratégicas, como:

Proteção de rotas de fuga;

Defesa de pontos de tráfico de drogas.

Ela ganhou destaque nas redes sociais após publicar fotos com armas e roupas militares.

Operação mais letal da história do País

A megaoperação realizada no Rio de Janeiro, na última terça-feira (28), resultou na morte de 117 civis e quatro agentes de segurança, totalizando 121 óbitos. Outras nove pessoas ficaram feridas, entre elas três moradores e seis policiais.

O número de mortes ultrapassa o massacre no Carandiru, ocorrido em São Paulo no ano de 1992, quando 11 detentos foram mortos em uma ação policial.

Além dos mortos, outros 113 foram presos na megaoperação. Ainda foram apreendidas 118 armas, incluindo 91 fuzis. O material recolhido segue em análise pelos órgãos de segurança.