Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem era Bárbara Borges, jovem que morreu baleada em tiroteio na Linha Amarela no RJ

Bancária, esportista e apaixonada por viagens, ela planejava engravidar e tinha sido promovida no trabalho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Fotos pessoais de Bárbara Elisa Yabeta Borges, em uma colagem lado a lado.
Legenda: Funcionária de um banco na Zona Sul do Rio, Bárbara havia sido promovida no início do ano.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, estava no banco traseiro de um carro por aplicativo, voltando da Ilha do Governador, em direção ao bairro do Cachambi, quando foi atingida por uma bala perdida na cabeça, na altura da passarela do Fundão, na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na sexta-feira (31).

O motorista tentou socorrê-la e levou a jovem ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas ela não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio ocorreu durante um confronto entre facções rivais nas imediações do Complexo da Maré. Um fuzil, carregadores e munições foram apreendidos. O caso é investigado pela 21ª DP (Bonsucesso).

Veja também

teaser image
País

Mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho

teaser image
País

Líder do CV é preso no centro de São Paulo após ação de câmeras do Smart Sampa

Vida leve, entre o trabalho e viagens

Funcionária de um banco na Zona Sul do Rio, Bárbara havia sido promovida no início do ano. Nas redes sociais, compartilhava registros de corridas, trilhas e viagens ao lado do marido.

O casal visitou Machu Picchu em 2024 — “a melhor viagem da minha vida”, escreveu ela —, e recentemente esteve em Nova York e Orlando. Em uma das legendas, ela resumiu o momento: “A vida é mais leve ao seu lado. Temos um ao outro, e isso é tudo.”

Amigos descrevem Bárbara como uma mulher doce, positiva e generosa. “Era daquelas pessoas que iluminam o ambiente só de chegar”, disse uma colega. Nas redes, a cantora Marvvila lamentou a morte: “Você estava tão radiante, princesa… não merecia isso. Descanse em paz.”

“Cuide de quem te ama”

Horas antes de morrer, Bárbara publicou em seu perfil no Instagram uma reflexão sobre o valor das relações afetivas — palavras que, agora, soam como um último recado.

“Por favor, cuide de quem te ama. Cuide de quem te escuta, de quem te espera, de quem te quer bem. Não negligencie o essencial”, escreveu.

E completou: “O que tem preço, a gente recompra. A maioria das coisas que perdemos, a gente recupera — mas pessoas, não. O que tem valor, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto.”

“Ela ia almoçar com a mãe”

Bárbara voltava de uma visita a um cliente e seguia para o almoço com a mãe, no Cachambi, antes de retornar para casa, na Barra da Tijuca. Casada desde o ano passado, fazia planos para engravidar.

“Na terça-feira, ela olhou pra mim e disse: ‘Sogra, tire o chip, porque no ano que vem vou te dar o seu netinho’”, contou Andreia Assis, sogra da jovem, emocionada.

O marido, que estava em São Paulo a trabalho, percebeu que algo estava errado ao ver, pelo GPS do celular, que a esposa estava no hospital. “Achamos que ela tivesse passado mal. Mas ela já chegou praticamente sem vida”, relatou Andreia.

A sogra lamentou a insegurança no Rio de Janeiro. “É muito triste. A gente trabalha, luta pelo pão de cada dia, como ela estava fazendo, e morre. Vivemos com medo, sem saber se vamos voltar vivos para casa. É uma sensação de impotência.”

Violência em semana de recordes

A morte de Bárbara ocorreu na mesma semana da operação mais letal da história do Rio, que deixou 121 mortos — entre eles, quatro policiais — em uma ação das forças de segurança contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão.

Assuntos Relacionados
Imagem aérea do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG).
País

Idoso morre em aeroporto após desembarcar de avião que teve problema técnico

Aeronave iria para Recife, mas pousou em BH devido à alta temperatura a bordo

Redação
Há 26 minutos
Montagem de fotos de brasileiros presos por entrar ilegalmente na Argentina.
País

Polícia da Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar o Comando Vermelho

Suspeita é de que homens fugiam do cerco à facção criminosa, diante de megaoperação no RJ

Redação
Há 1 hora
Fotos pessoais de Bárbara Elisa Yabeta Borges, em uma colagem lado a lado.
País

Quem era Bárbara Borges, jovem que morreu baleada em tiroteio na Linha Amarela no RJ

Bancária, esportista e apaixonada por viagens, ela planejava engravidar e tinha sido promovida no trabalho.

Redação
Há 1 hora
Príncipe William observa desfile em Londres.
País

Príncipe William virá ao Brasil para entrega de prêmio ambiental

Herdeiro do trono britânico participa de evento paralelo à COP30.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagem de jardim com flores coloridas e várias borboletas voando sobre elas, criando uma cena vibrante e natural.
País

Bem-vindo, novembro! Veja 10 mensagens para celebrar o novo mês

O esquenta para o fim de ano pode ser uma ótima oportunidade para refletir e se preparar para o recomeço.

Redação
01 de Novembro de 2025
Suposto líder do CV identificado por câmeras do Smart Sampa em São Paulo, suspeito teria escapado da megaoperação no Rio.
País

Líder do CV é preso no centro de São Paulo após ação de câmeras do Smart Sampa

Homem é suspeito de ter fugido do Rio de Janeiro antes de megaoperação contra facção.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de Elizabete Arraçaba para matéria sobre mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho.
País

Mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho

O caso foi registrado na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Redação
31 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Edgard Alves de Andrade, o Doca, líderes da hierarquia da facção Comando Vermelho.
País

Saiba quem são os líderes mais procurados na hierarquia do Comando Vermelho

Criminosos não foram capturados em operação e continuam na mira da polícia.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagens de Belém com informações sobre a COP 30.
País

COP 30 em Belém terá representantes de 143 países, confirma secretário

Representantes dos Estados Unidos e da Argentina não confirmaram presença.

Redação
31 de Outubro de 2025
Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses
País

Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses

Primeiros nomes de suspeitos mortos identificados foram divulgados pelo governador Claudio Castro.

Redação
31 de Outubro de 2025
Armas e dinheiro foram apreendidos policiais federais
País

O que se sabe sobre operação da PF contra o desvio de R$ 813 milhões em Pix

Esquema envolvia fraudes eletrônicas e o uso de cripto ativos.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem mostra mão de uma pessoa segurando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira em frente à grade de um carro.
País

Ministro diz que Governo oferecerá aulas gratuitas para CNH

Candidatos poderão aprender conteúdos teóricos fora das autoescolas.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.
País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem dos corpos após operação no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria sobre força-tarefa criada pelo IML para perícia dos mortos.
País

IML monta força-tarefa para identificação dos 121 mortos após operação no Rio

O acesso ao IML foi limitado pelo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto do presidente da Argentina Javier Milei para ilustrar matéria sobre reforço na fronteira do Brasil.
País

Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro

O objetivo dos dois países é evitar a entrada de integrantes de organizações criminosas.

Redação e Agência Brasil
30 de Outubro de 2025
Fachada do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) no Rio de Janeiro, familiares sentados aguardando liberação dos corpos da megaoperação. Imagem usada para matéria sobre Defensoria Pública ser barrada em perícia dos mortos no IML.
País

Defensoria Pública é barrada em perícia de mortos da megaoperação no Rio

Servidores não conseguiram acompanhar a necropsia no IML.

Redação
30 de Outubro de 2025
Dinheiro apreendido ilustra matéria sobre operação contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
País

Operação contra o PCC prende 'Diabo Loiro' em SP

Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão traficantes, empresários, agiotas e influenciadores.

Redação
30 de Outubro de 2025
Japinha em fotos publicadas nas redes. Em uma dela com uma arma e outra com um cigarro.
País

'Japinha do CV' está entre os mortos em megaoperação no Rio; saiba quem é

Mulher teria reagido à abordagem, disparando contra os policiais.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.
País

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Carol Melo
30 de Outubro de 2025
Cleiton e Heber morreram durante megaoperação
País

Policiais mortos em megaoperação no Rio serão enterrados nesta quinta (30)

Corpos de dois sargentos serão sepultados. Quatro policiais morreram na operação.

Redação
30 de Outubro de 2025