Mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho

Uma mulher de 68 anos foi denunciada por suspeita de matar a própria filha com chumbinho. A denúncia foi apresentada pela Promotoria de Justiça de Pontal, na Região Metropolitana de Ribeirão Preto (SP), na quinta-feira (30).

A aposentada Elizabete Arrabaça também responde judicialmente por outro homicídio com mesmas características. Segundo O Globo, ela é investigada por mais duas mortes suspeitas.

Natália Garnica, de 42 anos, teria sido envenenada pela mãe em fevereiro deste ano. Nessa época, Natália passou um tempo com a suspeita.

O primeiro laudo apontou infarto como a causa da morte. No entanto, a polícia pediu a exumação do corpo e um novo laudo toxicológico. A presença de chumbinho no organismo reforçou a hipótese de homicídio.

Para o Ministério Público de São Paulo, que pediu a prisão preventiva de Elizabete, o crime foi premeditado. Ele teria sido motivado por interesse patrimonial. Após a morte, Elizabete tentou realizar transferências bancárias da conta da filha para a sua.

Envolvimento na morte da nora

Em maio, a suspeita chegou a ser presa por suspeita de envolvimento na morte da nora, Larissa Talle Rodrigues, de 37 anos. A vítima também foi envenenada, sendo encontrada morta no apartamento em que vivia com o marido, Luiz Antônio Garnica.

Durante as investigações, os policiais constataram que Larissa tinha sido envenenada com chumbinho.