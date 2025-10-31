Diário do Nordeste
Líder do CV é preso no centro de São Paulo após ação de câmeras do Smart Sampa

Homem é suspeito de ter fugido do Rio de Janeiro antes de megaoperação contra facção.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Suposto líder do CV identificado por câmeras do Smart Sampa em São Paulo.
Legenda: Homem apontado como um dos líderes do CV estava foragido há três anos.
Foto: reprodução/Prefeitura de São Paulo.

Um homem apontado como uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho foi preso na quinta-feira (30), em São Paulo, enquanto transitava pela rua 25 de Março. Ele teria sido identificado por câmeras de monitoramento do Smart Sampa e era um dos alvos da megaoperação no Rio de Janeiro contra a organização criminosa.

O suspeito foi identificado como Antônio de Jesus Cabral, segundo informações do portal Metrópoles. Ele teria escapado do Rio antes da última ação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou mais de 120 mortos e resultou na prisão de 113 apontados como envolvidos com o crime.

Antônio de Jesus, de 40 anos, foi abordado por agentes da Inspetoria de Operações Especiais (IOPE), que patrulhavam o centro de São Paulo. Logo em seguida, foi encaminhado ao 8º Distrito Policial. 

Segundo a Prefeitura de São Paulo, uma investigação busca apurar se ele teria recebido informações privilegiadas sobre a operação em solo carioca. Detalhes apontam que o suspeito se hospedou em condomínios de luxo na Zona Leste da capital paulista. 

Quadrilha hacker e nome importante do CV

Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Antônio de Jesus Cabral era um dos nomes de destaque da facção criminosa carioca, além de líder de uma quadrilha de hackers especializada em fraudes de concursos públicos.

O grupo supostamente comandado por ele oferecia cursos preparatórios com acesso a conteúdos de provas antes do permitido, o que teria causado um prejuízo de cerca de R$ 70 milhões.

Um mandado de prisão contra Cabral foi expedido no dia 27 de julho de 2022 pela 1ª Vara Criminal de Niterói do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) com acusações dos crimes de associação criminosa, violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro.

Redação
