Passa de 120 o total de mortos em operação no Rio
Cadáveres foram retirados de mata e expostos em rua da Comunidade da Penha.
O número de óbitos na megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro passa de 120 nesta quarta-feira (29). Ao longo da madrugada e da manhã, 60 corpos foram levados pela comunidade até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.
Segundo veículos como Agência Brasil e O Globo, os cadáveres foram retirados da mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde ocorreram os confrontos mais violentos entre policiais e traficantes.
A contagem oficial divulgada ainda terça-feira era de 64 óbitos, sendo 60 suspeitos e 4 policiais.
O número de mortos ainda deve aumentar. Além dos 60 localizados na Penha durante a madrugada e manhã de hoje, e expostos pela comunidade, seis corpos encontrados por moradores no Complexo do Alemão foram levados para o Hospital Getúlio Vargas durante a noite.
Veja fotos de via corpos em via pública:
Famílias fazem identificação em via pública
A pedido dos familiares, os corpos foram expostos para registro da imprensa e depois foram cobertos com lençóis.
Por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros começou a retirar os corpos no Complexo da Penha.
A ação é considerada pelo Governo do Estado como “a maior operação da história do Rio de Janeiro”.