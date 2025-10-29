Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Após operação no Rio, AGU deve acelerar análise de 'pacote antifacção'

Projeto de lei endurece o combate ao crime organizado no País.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:09)
PontoPoder
Imagem de viatura policial no Rio ilustra matéria sobre pacote antifacção.
Legenda: A operação policial dessa terça-feira (28) deixou 64 mortos no Rio.
Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil.

Em meio à nova crise de segurança pública no Rio de Janeiro, a Casa Civil iniciará análise do "pacote antifacção" antes de enviar o texto ao Congresso Nacional. Elaborado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o projeto está na Advocacia-Geral da União (AGU), para onde foi enviado na semana passada. As informações são do jornal O Globo.

Em nota divulgada nessa terça-feira (28), a AGU informou que, por orientação do chefe do órgão, Jorge Messias, enviaria a proposta à pasta central do governo Lula.

"Na tarde de hoje (28/10), diversos pontos do texto foram discutidos em reunião realizada na sede da AGU, em Brasília-DF, da qual participaram as equipes técnicas da própria Advocacia-Geral e do Ministério da Justiça e Segurança Pública", diz a nota.

"A AGU realizou na análise de aspectos relativos à legalidade e constitucionalidade do PL. Por determinação do advogado-geral da União, Jorge Messias, a área responsável emitirá ainda hoje o parecer que irá subsidiar o encaminhamento da minuta do PL à Casa Civil da Presidência da República", prossegue o documento.

O PL Antifacção foi anunciado na última quarta-feira (22) pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Segundo o site Poder 360, o objetivo é endurecer o combate ao crime organizado no País. O texto inclui propostas como o aumento de penas e a maior possibilidade de confisco de bens.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Em Fortaleza, ministro da Justiça nega ter recusado apoio e classifica operação no RJ como 'cruenta'

teaser image
País

RJ entra no Estágio 2 da operação contra o Comando Vermelho; veja o que muda

teaser image
País

Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

Megaoperação contra facção no RJ

A deflagração da operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho (CV), nessa terça, foi considerada a mais letal da história do Estado, com pelo menos 64 mortos, segundo balanço oficial. 

Entre as vítimas, quatro eram policiais. Ao todo, 81 suspeitos foram presos.

Um dos presos é o operador financeiro ligado a uma das lideranças do CV, conhecido como Doca. 

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) do Rio de Janeiro, a ação teve como objetivo prender lideranças criminosas que atuam não apenas no Rio, mas em outros estados, e conter a expansão territorial do CV, uma das facções mais atuantes do País.

A investigação foi conduzida ao longo de mais de um ano pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que obteve mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Assuntos Relacionados
Imagem do presidente do Brasil, Lula, com expressão séria e concentrada, gesticulando para fazer um ponto.
PontoPoder

Lula deve se reunir com ministros para tratar de crise no RJ

Operação policial mais letal da história do Estado deixou pelo menos 64 mortos.

Redação
Há 16 minutos
Imagem de viatura policial no Rio ilustra matéria sobre pacote antifacção.
PontoPoder

Após operação no Rio, AGU deve acelerar análise de 'pacote antifacção'

Projeto de lei endurece o combate ao crime organizado no País.

Redação
Há 34 minutos
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza vazio.
Inácio Aguiar

Vereadores reclamam de regras aprovadas e admitem mudar o Plano Diretor

Parlamentares ainda não receberam a proposta, mas já sabem que terão que modificar pontos sensíveis

Inácio Aguiar
Há 1 hora
André Figueiredo, Ciro Gomes e Lupi. André discursa segurando um microfone, Ciro acena com a mão e Lupi olha para o horizonte.
PontoPoder

Após saída de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, PDT Ceará tenta se reerguer e aposta em aliança com PT

Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Governador Cláudio Castro. Imagem usada em matéria onde o MPF e DPU exigem explicações sobre operação no Rio de Janeiro.
PontoPoder

MPF e DPU cobram que governador Cláudio Castro explique operação no Rio

Entidades querem saber se foram cumpridas exigências do STF.

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Casal de moto se depara com um carro incendiado servindo de barricada em uma rua.
PontoPoder

Governo do RJ pedirá apoio do Exército ao STF para atuar contra o tráfico

Secretário de Segurança informou que o plano será entregue até dezembro.

Redação
28 de Outubro de 2025
Reunião em uma sala de comissões, com várias pessoas sentadas em torno de mesas de madeira, equipadas com microfones e monitores. Dois homens estão à frente, conduzindo os trabalhos, enquanto outros participantes acompanham e fazem anotações. Ao fundo, há pessoas em pé, incluindo fotógrafos e assessores. O ambiente é formal, com iluminação de teto e painel eletrônico mostrando “00:00”.
PontoPoder

Bancada cearense define critérios para distribuição de R$ 415 milhões em emendas em 2026

Parlamentares devem receber o governador Elmano de Freitas (PT) e representantes de instituições públicas para colher demandas.

Ingrid Campos; Beatriz Matos, de Brasília
28 de Outubro de 2025
Imagem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas, em um encontro nesta terça-feira (28).
PontoPoder

Lewandoski diz que Elmano tem visitado Ministério da Justiça de 'forma rotineira'

Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.

Marcos Moreira e Beatriz Rabelo
28 de Outubro de 2025
Foto do ministro Ricardo Lewandowski ao centro de coletiva de imprensa Alece, em Fortaleza.
PontoPoder

Em Fortaleza, ministro da Justiça nega ter recusado apoio e classifica operação no RJ como 'cruenta'

Lewandowski esteve em evento na Alece.

Matheus Facundo e Marcos Moreira
28 de Outubro de 2025
Hugo Motta é um homem jovem, branco, de cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto, camisa social azul clara e gravata azul.
PontoPoder

Câmara deve votar outro projeto sobre gratuidade de bagagem de mão; entenda

Recentemente, o Senado já aprovou um texto semelhante.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem em tela dividida dos dois vereadores de Fortaleza: Bruno Mesquita e Paulo Martins
Inácio Aguiar

Dois aliados do prefeito são cotados para relatar o Plano Diretor na Câmara

Bruno Mesquita (PSD) e Paulo Martins (PDT) disputam o posto estratégico

Inácio Aguiar
28 de Outubro de 2025
André Fernandes ao lado de deputado da oposição na Assembleia Legislativa.
PontoPoder

André diz que tem aval de Bolsonaro para decisões no Ceará e fala da disputa pelo Senado

Presidente do PL Ceará participou do Café da Oposição na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira, Jéssica Welma
28 de Outubro de 2025
Imagem de recipiente com metanol ilustra matéria sobre CPI do Metanol em São Paulo.
PontoPoder

CPI do Metanol em SP inicia fase de depoimentos

Os primeiros a depor são o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e o secretário municipal da Segurança Urbana.

Redação
28 de Outubro de 2025
A foto mostra agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em motos, próximos de uma torre de monitoramento no bairro do Jangurussu.
PontoPoder

Como programa do Governo Federal pode fortalecer guardas municipais e beneficiar cidades no Ceará

Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.

Bruno Leite
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola verde.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro cita voto de Fux em recurso ao STF

Argumentos do ministro são mencionados seis vezes pelos advogados.

Redação
28 de Outubro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre defesa de ex-presidente entrar com recurso no STF para revisão de pena.
PontoPoder

Bolsonaro aponta contradições e solicita revisão de penas em recurso ao STF

A defesa do ex-presidente alega ausência de individualização adequada.

Redação e Agência Brasil
27 de Outubro de 2025
Foto oficial de Sergio Bermudes, do caso Vladimir Herzog, em preto e branco, sinal de luto.
PontoPoder

Advogado do caso Vladimir Herzog, Sergio Bermudes, morre aos 79 anos

Bermudes era considerado um dos maiores nomes da advocacia brasileira

Redação
27 de Outubro de 2025
Fernando Collor de Mello.
PontoPoder

Defesa de Collor diz que tornozeleira do ex-presidente foi desligada involuntariamente

Collor foi preso em um desdobramento da Operação Lava-Jato

Redação
27 de Outubro de 2025
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (D) conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião bilateral à margem da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, em 26 de outubro de 2025.
PontoPoder

‘Tropa de choque’ do Brasil deve ir a Washington na próxima semana para negociar tarifaço

Cronograma de tratativas começou logo após encontro de Lula e Trump.

Redação
27 de Outubro de 2025
Vice-presidente Geraldo Alckmin fala em um púlpito durante um evento.
PontoPoder

Alckmin diz que prioridade é retirar tarifaço após encontro de Lula e Trump

Presidente em exercício avaliou reunião como "passo mais importante" da negociação comercial entre os dois países.

Redação
27 de Outubro de 2025