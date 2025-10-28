Operação no Rio de Janeiro ocorre 15 anos após ocupação do Complexo do Alemão

A megaoperação no Rio de Janeiro, deflagrada na manhã desta terça-feira (28), ocorre 15 anos após outra operação na região que marcou o País. À época, o complexo de favelas Vila Cruzeiro e Alemão foram palco de uma forte ação militar.

A operação conjunta do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar e da Polícia Civil, de 2010, que contou ainda com o inédito apoio logístico da Marinha, resultou na tomada da Vila Cruzeiro (zona norte do Rio).

"A comunidade da Vila Cruzeiro hoje pertence ao Estado", anunciou o então delegado e subchefe operacional da Polícia Civil do Rio, Rodrigo Oliveira.,

Como foi a ocupação do Complexo do Alemão

A ação contou com cerca de 450 policiais, sendo pelo menos 120 homens do Bope, 40 do 16º BPM e 60 da Polícia Civil.

Para ocupar a área, foram usados seis veículos blindados cedidos pela Marinha, do modelo americano M113, usado na Guerra do Iraque.

A Marinha brasileira atendeu ao pedido do governador do Rio na época, Sérgio Cabral, que solicitou apoio para conter a onda de ataques que ocorrem no Estado.

Em entrevista ao "Jornal Nacional", da TV Globo, o político disse que recebeu um fax do então ministro da Defesa, Nelson Jobim, garantindo apoio logístico.

O chefe do Estado-maior da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro em 2010, coronel Álvaro Garcia, informou que, além dos seis tanques da Marinha brasileira que entraram na comunidade de Vila Cruzeiro, a Polícia contou com o apoio de mais seis veículos blindados na operação no bairro da Penha, zona norte do Rio.

No dia anterior, a PM deslocou blindados do Batalhão de Operações Especiais (Bope), blindados dos Fuzileiros Navais e viaturas da polícia e do Corpo de Bombeiros.

Repercussão Mundial em 2010

El País (Espanha)

Rio leva tanques a favelas para uma batalha decisiva contra o narcotráfico

Guardian (R. Unido)

Confrontos armados no Rio de Janeiro deixam ao menos 14 pessoas mortas

El Mundo (Espanha)

A polícia entra na favela mais perigosa do Rio com blindados do Exército

Independent (R.Unido)

Membros de gangues de drogas combatem polícia no Rio

El Clarín (Argentina)

Tanques entram em uma favela do Rio para ajudar na luta contra o narcotráfico

ABC News (EUA)

Tanques são enviados em operação contra crime no Brasil

La Tercera (Chile)

Polícia entra na favela mais periogosa do Rio com blindados do Exército

MEGAOPERAÇÃO DE HOJE

Pelo menos 64 pessoas morreram durante operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, que acontece desde o começo da manhã desta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio.

Entre as vítimas quatro eram policiais. Até a última atualização, 81 suspeitos foram presos.

Um dos presos é o operador financeiro ligado a uma das lideranças do Comando Vermelho (CV), conhecido como Doca.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) do Rio de Janeiro, em publicações no X, a ação busca prender lideranças criminosas que atuam não apenas no Rio, mas também em outros estados, e conter a expansão territorial do CV, uma das facções mais atuantes do País.

A investigação foi conduzida ao longo de mais de um ano pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que obteve mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.