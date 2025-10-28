Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho
Mais de 60 pessoas morreram.
O número de mortos na megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro subiu para 64 na tarde desta terça-feira (28), segundo balanço atualizado da Secretaria de Segurança Pública.
A ação — já considerada a mais letal da história do estado — também prendeu 81 pessoas e apreendeu 93 fuzis.
Veja também
Veja fotos:
Planejada há cerca de 60 dias, a operação mobilizou mais de dois mil agentes, envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Tribunal de Justiça (TJRJ), responsável pela expedição dos mandados de busca e apreensão.
Mandados de busca e apreensão foram expedidos para a megaoperação desta terça-feira (28)
Cenas de guerra na capital
Durante a madrugada e a manhã, vários pontos da capital fluminense registraram tiroteios e bloqueios, especialmente nas zonas Norte e Oeste.
A Rio Ônibus, que coordena o sistema de transporte público, afirmou que não conseguiu contabilizar o número exato de coletivos incendiados, mas estimou que cerca de 55 veículos foram usados como barricadas por criminosos. Ao todo, 120 linhas de transporte coletivo foram afetadas.
As imagens de ruas em chamas e confrontos entre agentes e integrantes do Comando Vermelho (CV) se espalharam rapidamente pelas redes sociais, provocando pânico entre moradores e interrompendo o funcionamento de escolas, comércios e serviços públicos.
Operação “Contenção”
Batizada de “Contenção”, a ofensiva desta terça-feira é uma nova etapa do programa estadual de enfrentamento ao crime organizado, com foco em regiões dominadas pelo Comando Vermelho (CV), como os complexos do Alemão e da Penha.
Segundo o Palácio Guanabara, a ação foi planejada para “neutralizar estruturas armadas” e desarticular redes de apoio logístico da facção.
Ainda de acordo com o governo estadual, a operação continuará nos próximos dias com o reforço de tropas em áreas estratégicas e monitoramento aéreo constante.