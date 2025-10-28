Diário do Nordeste
Megaoperação contra o Comando Vermelho deixa pelo menos 20 mortos no Rio

Entre os mortos estão 18 suspeitos e dois policiais civis.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:33)
País
Imagem de operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro.
Legenda: A ofensiva também resultou em 56 pessoas presas até o começo da tarde.
Foto: Reprodução TV Globo.

Pelo menos 20 pessoas morreram durante operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, que acontece desde o começo da manhã desta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. 

Segundo apuração da TV Globo, 18 suspeitos morreram em confronto com as forças de segurança. As outras vítimas mortas são dois policiais civis.

A ofensiva também resultou em 81 pessoas presas até o começo desta tarde. Um dos presos é o operador financeiro ligado a uma das lideranças do Comando Vermelho (CV), conhecido como Doca. 

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) do Rio de Janeiro, em publicações no X, a ação busca prender lideranças criminosas que atuam não apenas no Rio, mas também em outros estados, e conter a expansão territorial do CV, uma das facções mais atuantes do País.

A investigação foi conduzida ao longo de mais de um ano pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que obteve mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Estrutura e equipamentos mobilizados

Cerca de 2,5 mil agentes participam da operação, incluindo equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

O aparato inclui drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate para apoio médico.

Logo nas primeiras incursões, dois homens foram presos e um fuzil apreendido na Rua Uranos, durante a entrada das forças de segurança nas comunidades.

Reação e confrontos

Desde as primeiras horas, criminosos fortemente armados reagiram à presença policial, atacando agentes e atirando indiscriminadamente

Secretaria de Segurança classificou os ataques como uma ameaça direta à população e afirmou que a resposta policial é “firme e necessária, em defesa da sociedade”.

