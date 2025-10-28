Diário do Nordeste
Influenciadora 'Esquerdogata' é detida após ofender policiais em SP

Aline Bardy Dutra contestou uma abordagem de trânsito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:08)
País
Foto de Aline Bardy Dutra ilustra matéria sobre prisão da influenciadora Esquerdogata.
Legenda: Ela foi solta em audiência de custódia mediante o cumprimento de medidas cautelares.
Foto: Reprodução Redes Sociais.

A influenciadora Aline Bardy Dutra, 45, conhecida nas redes sociais como Esquerdogata, foi presa na madrugada do último sábado (25) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após ofender e xingar policiais militares durante uma fiscalização de trânsito. As informações são do g1.

Registros em vídeo mostram parte das ofensas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como desacato, resistência e preconceito de raça e cor.

Segundo boletim de ocorrência, Aline aproximou-se dos agentes questionando uma abordagem de outra pessoa, na rua Florêncio de Abreu, e filmando a ação. A influenciadora disse que o procedimento era realizado por conta da cor preta do abordado, ainda conforme o documento. 

Em seguida, ela começou a xingar a equipe.

Aline foi detida, levada à delegacia e continuou a ofender e zombar dos policiais. Ela foi solta em audiência de custódia mediante o cumprimento de medidas cautelares. 

O que diz a defesa?

Em vídeo divulgado nas redes sociais da influenciadora nessa segunda-feira (27), o advogado Roberto Bertholdo disse que a ação de Aline foi resultado da mistura de "álcool, remédios controlados e medo da Polícia de São Paulo".

O advogado afirma, porém, que isso não exime a influenciadora da ação classificada por ele como "surto causado pelo medo que ela tem da violência da Polícia". "Ela está muito envergonhada pelo que fez e deseja pedir desculpas a seus seguidores e, em especial, ao policial".

O advogado ainda ressaltou que "ela sofre de alcoolismo" e entendeu que "precisa se tratar".

Quem é a influenciadora "Esquerdogata"?

Aline se apresenta como educadora, comunicadora popular e ativista política. Ela tem mais de 870 mil seguidores só no Instagram, onde publica conteúdos com viés de esquerda, sendo conhecida como "Esquerdogata". 

Grande parte dos vídeos publicados são contestando posicionamentos e práticas de adversários ideológicos.

