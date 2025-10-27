Grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos; motorista foge sem prestar socorro
Mulher de 33 anos caminhava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro que subiu na calçada
Uma mulher de 33 anos, grávida de gêmeos, foi atropelada na madrugada do último domingo (26) enquanto caminhava pela Rua Vicente Durso, no bairro Taboão, em Guarulhos (SP). O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro.
Conforme imagens de uma câmera de seguranças, a gestante estava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro modelo Nissan Livina, de cor preta. O veículo teria subido na calçada antes de atingir a vítima, que foi arremessada com o impacto.
Moradores da região prestaram os primeiros socorros à mulher. A criança não sofreu ferimentos. A gestante foi encaminhada ao Hospital Geral de Guarulhos.
A reportagem solicitou ao hospital informações atualizadas sobre a mulher e os gêmeos, mas não obteve resposta até o momento.
Após o atropelamento, o condutor fugiu do local, mas o automóvel foi localizado e apreendido por agentes da Guarda Civil Municipal. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos como lesão corporal culposa na direção de veículo e apreensão de veículo.