Grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos; motorista foge sem prestar socorro

Mulher de 33 anos caminhava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro que subiu na calçada

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:16)
Imagem em preto e branco do carro no momento em que ele atropela a mulher grávida
Foto: Reprodução

Uma mulher de 33 anos, grávida de gêmeos, foi atropelada na madrugada do último domingo (26) enquanto caminhava pela Rua Vicente Durso, no bairro Taboão, em Guarulhos (SP). O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro.

Conforme imagens de uma câmera de seguranças, a gestante estava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro modelo Nissan Livina, de cor preta. O veículo teria subido na calçada antes de atingir a vítima, que foi arremessada com o impacto.

Moradores da região prestaram os primeiros socorros à mulher. A criança não sofreu ferimentos. A gestante foi encaminhada ao Hospital Geral de Guarulhos.

 A reportagem solicitou ao hospital informações atualizadas sobre a mulher e os gêmeos, mas não obteve resposta até o momento.

Após o atropelamento, o condutor fugiu do local, mas o automóvel foi localizado e apreendido por agentes da Guarda Civil Municipal. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos como lesão corporal culposa na direção de veículo e apreensão de veículo. 

