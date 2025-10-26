Ônibus de turismo cai no rio Tocantins e deixa um motorista morto
Além dele, o ônibus levava 49 ocupantes.
Um homem morreu após a queda de um ônibus de turismo no rio Tocantins, na madrugada deste domingo (26), na cidade de Tocantinópolis.
A vítima era o segundo motorista do veículo, que dormia no bagageiro no momento do acidente e não conseguiu ser resgatada a tempo.
O ônibus transportava 49 pessoas, incluindo o motorista principal. Entre os sobreviventes, um homem de 31 anos e uma criança de 7 anos sofreram ferimentos leves.
Antes que o ônibus entrasse na balsa, alguns passageiros desembarcaram por precaução.
Problema no freio
Segundo informações da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), o veículo apresentou falha nos freios enquanto tentava embarcar em uma balsa na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, via que dá acesso ao rio.
O acidente ocorreu por volta das 0h20, quando o ônibus, pertencente à empresa Gustavo Turismo, rompeu a grade de proteção da embarcação e despencou na água.
Como foi o acidente
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o veículo não afundou completamente, devido ao nível do rio estar baixo no momento do impacto.
O motorista que conduzia o veículo no momento conseguiu escapar pelas janelas com ferimentos leves. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e esclarecer as circunstâncias do acidente.
O segundo condutor, de 25 anos, descansava no bagageiro do ônibus e ficou preso no compartimento, morrendo afogado antes de ser resgatado. O corpo foi retirado do veículo por equipes de resgate.
A Polícia Militar isolou a área logo após o ocorrido e prestou apoio às vítimas até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), da Polícia Civil (PCTO) e da perícia técnica.
As equipes realizaram os procedimentos de investigação e remoção do veículo.