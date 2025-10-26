Ônibus de turismo cai no rio Tocantins e deixa um motorista morto

Um homem morreu após a queda de um ônibus de turismo no rio Tocantins, na madrugada deste domingo (26), na cidade de Tocantinópolis.

A vítima era o segundo motorista do veículo, que dormia no bagageiro no momento do acidente e não conseguiu ser resgatada a tempo.

O ônibus transportava 49 pessoas, incluindo o motorista principal. Entre os sobreviventes, um homem de 31 anos e uma criança de 7 anos sofreram ferimentos leves.

Antes que o ônibus entrasse na balsa, alguns passageiros desembarcaram por precaução.

Problema no freio

Segundo informações da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), o veículo apresentou falha nos freios enquanto tentava embarcar em uma balsa na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, via que dá acesso ao rio.

Veja também País Policial morre em acidente de moto ao atropelar idoso em São Paulo País Engavetamento mata uma pessoa e deixa pelo menos cinco feridos em Santa Catarina

O acidente ocorreu por volta das 0h20, quando o ônibus, pertencente à empresa Gustavo Turismo, rompeu a grade de proteção da embarcação e despencou na água.

Como foi o acidente

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o veículo não afundou completamente, devido ao nível do rio estar baixo no momento do impacto.

O motorista que conduzia o veículo no momento conseguiu escapar pelas janelas com ferimentos leves. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e esclarecer as circunstâncias do acidente.

O segundo condutor, de 25 anos, descansava no bagageiro do ônibus e ficou preso no compartimento, morrendo afogado antes de ser resgatado. O corpo foi retirado do veículo por equipes de resgate.

A Polícia Militar isolou a área logo após o ocorrido e prestou apoio às vítimas até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), da Polícia Civil (PCTO) e da perícia técnica.

As equipes realizaram os procedimentos de investigação e remoção do veículo.