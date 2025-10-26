Policial morre em acidente de moto ao atropelar idoso em São Paulo

Um grave acidente ocorrido no bairro Morumbi, em São Paulo, resultou na morte de um policial militar e de um idoso que atravessava a via, na noite de sexta-feira (24). As informações são do G1.

De acordo com informações da PM e de testemunhas, o soldado Anderson Augusto de Oliveira, de 34 anos, que estava de folga, conduzia uma motocicleta em alta velocidade quando atingiu um idoso que cruzava a avenida na faixa de pedestres.

Assista:

Após o impacto, o idoso foi novamente atropelado por um táxi que vinha logo atrás. O policial caiu da moto e morreu. Segundo o boletim de ocorrência, o impacto foi tão violento que ele teve a cabeça decepada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) lamentou a morte do militar e informou que testemunhas relataram que o semáforo estava verde para os veículos no momento do acidente. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que investiga as circunstâncias do ocorrido.

Quem eram as vítimas do acidente?

O soldado Anderson Augusto de Oliveira tinha 34 anos e integrava o 1º Batalhão de Polícia de Choque – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

Já o pedestre atingido era o físico Aníbal Fonseca de Figueiredo Neto, de 67 anos, uma figura reconhecida no meio científico e cultural brasileiro.

Consultor de museus e institutos de ciência, Aníbal teve papel fundamental na criação do Museu Catavento, mantido pelo governo do Estado de São Paulo.

Segundo nota divulgada pela Secretaria da Cultura de São Paulo, ele foi “essencial na concepção do museu, atuando como consultor na criação da seção Engenho, uma das mais queridas pelo público e que segue encantando visitantes de todas as idades”.