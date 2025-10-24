Homem que já foi o 'mais tatuado do Brasil' remove tatuagens no rosto

Leandro de Souza, morador de Bagé (RS), está se preparando para a sexta sessão de remoção a laser das tatuagens no rosto. Conhecido por ter chegado a ter 95% do corpo coberto por desenhos, ele decidiu passar pelo procedimento após se tornar evangélico e iniciar uma nova fase na vida.

A mudança de aparência chamou a atenção de seus mais de 550 mil seguidores nas redes sociais e também abriu portas profissionais. Há cerca de dois meses, Leandro conseguiu um emprego com carteira assinada, atuando como vendedor em uma ótica do Município.

O tratamento é realizado em Franco da Rocha (SP), sob responsabilidade do biomédico Giancarlo Pincelli. Segundo ele, está sendo usada "uma tecnologia para os pigmentos mais escuros, como o preto, uma outra para os pigmentos coloridos e, por último, uma tecnologia que é o CO2 fracionado para uma boa recuperação do tecido da pele, que evita bolhas e ajuda na oxigenação da pele".

As sessões são feitas com intervalos de três meses, podendo se estender para mais de 180 dias, dependendo da análise da pele. A previsão é que o tratamento seja concluído após oito sessões, levando em conta a sensibilidade da região facial e a alta concentração de pigmentos.

Após cada sessão, Leandro segue recomendações de cuidados com a pele, incluindo aplicação de pomadas, uso de gelo e evitar exposição ao sol. Ele também afirma que a prática de exercícios físicos ajuda na expulsão gradual dos pigmentos.

Os valores do procedimento variam de R$ 150 até mais de R$ 5 mil por sessão. No caso de Leandro, o atendimento é gratuito, já que a equipe se sensibilizou com a história dele. “Ele contou que passou por situações complicadíssimas e mesmo assim o desejo dele era simples: se reintegrar à sociedade, ter uma oportunidade de trabalho e cuidar da mãe idosa”, relata o biomédico.