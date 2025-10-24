Diário do Nordeste
Homem que já foi o 'mais tatuado do Brasil' remove tatuagens no rosto

Leandro de Souza, do Rio Grande do Sul, busca transformação após se tornar evangélico e conquista emprego como vendedor em ótica.

Leandro mostra nas redes sociais que já removeu boa parte das tatuagens do rosto
Leandro de Souza, morador de Bagé (RS), está se preparando para a sexta sessão de remoção a laser das tatuagens no rosto. Conhecido por ter chegado a ter 95% do corpo coberto por desenhos, ele decidiu passar pelo procedimento após se tornar evangélico e iniciar uma nova fase na vida.

A mudança de aparência chamou a atenção de seus mais de 550 mil seguidores nas redes sociais e também abriu portas profissionais. Há cerca de dois meses, Leandro conseguiu um emprego com carteira assinada, atuando como vendedor em uma ótica do Município.

O tratamento é realizado em Franco da Rocha (SP), sob responsabilidade do biomédico Giancarlo Pincelli. Segundo ele, está sendo usada "uma tecnologia para os pigmentos mais escuros, como o preto, uma outra para os pigmentos coloridos e, por último, uma tecnologia que é o CO2 fracionado para uma boa recuperação do tecido da pele, que evita bolhas e ajuda na oxigenação da pele".

As sessões são feitas com intervalos de três meses, podendo se estender para mais de 180 dias, dependendo da análise da pele. A previsão é que o tratamento seja concluído após oito sessões, levando em conta a sensibilidade da região facial e a alta concentração de pigmentos.

Após cada sessão, Leandro segue recomendações de cuidados com a pele, incluindo aplicação de pomadas, uso de gelo e evitar exposição ao sol. Ele também afirma que a prática de exercícios físicos ajuda na expulsão gradual dos pigmentos.

Os valores do procedimento variam de R$ 150 até mais de R$ 5 mil por sessão. No caso de Leandro, o atendimento é gratuito, já que a equipe se sensibilizou com a história dele. “Ele contou que passou por situações complicadíssimas e mesmo assim o desejo dele era simples: se reintegrar à sociedade, ter uma oportunidade de trabalho e cuidar da mãe idosa”, relata o biomédico.

