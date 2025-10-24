MP pede prisão de Lucas Bove, acusado de violência pela influenciadora Cíntia Chagas

O Ministério Público de São Paulo apresentou, nesta quinta-feira (23), uma denúncia contra o deputado estadual Lucas Diez Bove (PL), acusado de perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça contra a ex, a influenciadora Cíntia Chagas. O órgão também solicitou à Justiça a prisão preventiva do parlamentar, alegando reiterados descumprimentos de medidas protetivas.

De acordo com o MP, o deputado ignora as ordens judiciais de forma recorrente, demonstrando “claro desprezo” pelas restrições impostas. A promotoria cita diversas comunicações formais enviadas pelos advogados da vítima, com provas e datas dos descumprimentos.

O órgão afirma ainda que o parlamentar utilizou as redes sociais para publicar indiretas e postagens explícitas sobre Cíntia, mesmo após ser proibido judicialmente de mencioná-la. Segundo o MP, tais atitudes contribuíram para o desgaste emocional e a revitimização da influenciadora, que teria sido “sistematicamente exposta e ridicularizada perante a mídia e opinião pública”.

Para o Ministério Público, medidas alternativas à prisão já não são suficientes para conter as violações. O texto do pedido destaca o “alto grau de reprovabilidade” da conduta de Bove e o dever do Estado de proteger a integridade psicológica da vítima.

Procurado pela TV Globo, o deputado Lucas Bove informou que não vai se manifestar sobre a denúncia.

Em nota, Cíntia Chagas declarou: "Recebi a decisão com serenidade e inabalável confiança na Justiça. Trata-se de um homem público, e é moralmente inaceitável que agressores de mulheres permaneçam investidos em funções de poder. A violência contra a mulher não se circunscreve à esfera privada: constitui crime e afronta à dignidade humana. Que a lei siga o seu curso e que, como sempre, a verdade prevaleça. A todas as mulheres que enfrentam a violência, deixo uma mensagem: não se calem. O silêncio protege o agressor”.

Relembre o caso

A influenciadora Cíntia Chagas, que tem mais de 7,6 milhões de seguidores, denunciou, em 2024, o deputado Lucas Bove por abusos físicos e psicológicos durante o relacionamento de mais de dois anos.

No mesmo ano, o parlamentar foi indiciado por perseguição e violência psicológica, mas o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu arquivar a denúncia por quebra de decoro.

Cíntia e Lucas haviam se casado em maio de 2024, em uma cerimônia luxuosa e íntima no Lago de Como, na Itália. O fim do relacionamento foi anunciado nas redes sociais após apenas três meses de união.