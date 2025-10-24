Diddy é ameaçado com faca em prisão de Nova York, diz site

O rapper Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, passou por um susto dentro do Metropolitan Detention Center (MDC), em Brooklyn, Nova York, ao ser ameaçado com uma faca por outro preso enquanto dormia. O episódio, ocorrido na semana passada, foi revelado por um amigo próximo do artista ao Daily Mail nessa quarta-feira (22).

Segundo o empresário Charlucci Finney, amigo de Diddy, o ataque foi interrompido por um agente penitenciário, que conseguiu conter o agressor antes que o rapper fosse ferido.

“Foi uma experiência aterrorizante”, declarou Finney, ressaltando que o clima dentro do MDC é extremamente perigoso, especialmente para presos acusados de crimes sexuais, como é o caso de Diddy.

O artista cumpre pena de quatro anos e dois meses por crimes relacionados à prostituição. Ele foi absolvido das acusações mais graves, de tráfico sexual e extorsão, mas permanece sob vigilância constante devido ao risco de ataques.

Fontes próximas ao caso afirmam que o episódio reflete uma regra não escrita no sistema prisional norte-americano: detentos com esse tipo de histórico costumam ser alvos de represálias. Após o incidente, Diddy teria sido transferido para uma ala de segurança reforçada.

Recentemente, o rapper pediu perdão presidencial a Donald Trump, alegando arrependimento e boa conduta. O ex-presidente, no entanto, já sinalizou que não pretende conceder o perdão, lembrando que Diddy foi um de seus críticos mais duros durante a campanha de 2024.

O Departamento de Correções de Nova York não se pronunciou oficialmente sobre o caso até o momento.