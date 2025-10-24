Diário do Nordeste
Diddy é ameaçado com faca em prisão de Nova York, diz site

Rapper de 55 anos viveu momento de pânico ao acordar com lâmina encostada no pescoço; guarda impediu ataque a tempo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:41)
Zoeira
Sean Diddy usando óculos escuros e terno cinza.
Legenda: Sean Diddy cumpre pena de quatro anos e dois meses por crimes relacionados à prostituição.
Foto: s_bukley / Shutterstock.

O rapper Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, passou por um susto dentro do Metropolitan Detention Center (MDC), em Brooklyn, Nova York, ao ser ameaçado com uma faca por outro preso enquanto dormia. O episódio, ocorrido na semana passada, foi revelado por um amigo próximo do artista ao Daily Mail nessa quarta-feira (22).

Segundo o empresário Charlucci Finney, amigo de Diddy, o ataque foi interrompido por um agente penitenciário, que conseguiu conter o agressor antes que o rapper fosse ferido.

“Foi uma experiência aterrorizante”, declarou Finney, ressaltando que o clima dentro do MDC é extremamente perigoso, especialmente para presos acusados de crimes sexuais, como é o caso de Diddy.

O artista cumpre pena de quatro anos e dois meses por crimes relacionados à prostituição. Ele foi absolvido das acusações mais graves, de tráfico sexual e extorsão, mas permanece sob vigilância constante devido ao risco de ataques.

Fontes próximas ao caso afirmam que o episódio reflete uma regra não escrita no sistema prisional norte-americano: detentos com esse tipo de histórico costumam ser alvos de represálias. Após o incidente, Diddy teria sido transferido para uma ala de segurança reforçada.

Recentemente, o rapper pediu perdão presidencial a Donald Trump, alegando arrependimento e boa conduta. O ex-presidente, no entanto, já sinalizou que não pretende conceder o perdão, lembrando que Diddy foi um de seus críticos mais duros durante a campanha de 2024.

O Departamento de Correções de Nova York não se pronunciou oficialmente sobre o caso até o momento.

